"Cada vez que llueve, me inundo y no tengo una solución", se quejó una vecina

Paraná Imágenes de la impresionante tormenta eléctrica en Paraná

Una vecina de calle Luis Palma 2094 se quejó antepor los inconvenientes que generó el intenso temporal de este sábado en Paraná."Cada vez que llueve, me inundo y no tengo solución", se quejó la mujer. "Hace dos años que reclamo porque no tengo desagües. Sabbioni me prometió que iba a mandar máquinas y camiones, pero nunca pasó nada", aseguró.Varios vecinos advirtieron alos inconvenientes que generó el intenso temporal de este sábado."En barrio Anacleto Medina sur, sobre calle Los Minuanes, cortada 1172 y Virrey Vértiz estamos todos inundados, sin respuesta", se quejaron.También advirtieron por desmoronamientos en la zona.Asimismo de calles Camino Costero y el Surubí denunciaron la inundación de 50 viviendas de barrio Toma Nueva por taponamientos en un desagüe angosto.