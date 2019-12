Once por Todos llegó al Voluntariado del San Roque con un "regalo solidario"

El regalo para el Voluntariado del Hospital San Roque consistió en la entrega de un porcentual de pañales de lo recolectado en esta edición. Y ese obsequio llegó este viernes.



La coordinadora general de Once por Todos, Claudia Luero, encabezó la entrega de los pañales que les fueron obsequiados al Voluntariado del Hospital San Roque.



"Lo dijimos siempre, hemos aprendido mucho del Voluntariado. Fue nuestro primer beneficiario. Y a partir de ahí crecimos exponencialmente. Queríamos que fueran parte de nuestra fiesta. Ellos ya no son más beneficiarios porque tienen todo muy bien armado. El beneficiario fue este año cooperadora. No obstante dijimos en el cumpleaños Nº 15 de Once por Todos no pueden faltar ellos, que tanto nos enseñaron", comenzó relatando Luero.



Por esto "le encargamos al organizador de sala en la parte de pañales, que definiera un porcentual de pañales, a título de regalo, en función de la cantidad de pañales que llegaran", destacó.



Entre las voluntarias del Hospital San Roque que estuvieron "siempre" junto a Once por Todos, Luero destacó a Emilce Scévola e Isabel de Medina, que son símbolo de solidaridad y la muestra más fiel de que ayudar a los demás hace bien.



Mariano Saluzzo, de la facultad de Ciencias Económicas indicó que la entrega que se realizó al Voluntariado del Hospital San Roque, este viernes, es de "3675 pañales".



Emilce, del Voluntariado del Hospital San Roque, no para de agradecer. "Este es un voluntariado que tiene 50 años, nos manejamos con donaciones de la comunidad, no tenemos otro tipo de apoyo. Canal Once nos hizo conocidas y por eso hoy tenemos todos los elementos que tenemos. Igualmente, esto es una canilla, las cosas se van, pero siempre recibimos el apoyo de la comunidad.



"Imagínense lo que es para nosotros 3600 pañales: nosotros damos aproximadamente 10 mil pañales por mes, un poco menos del 50 % lo recibimos de los devotos de Santa Rita, que todos los 22 recolectan pañales en la Catedral, y lo otro son estos apoyos", contó Emilce. La muestra de solidaridad en pañales En total se entregaron en esta edición 2019 de Once por Todos, "39.671 pañales que es lo que se recaudó este año", puso relevancia, Saluzo.



De la misma manera, Luero resaltó: "Esto es gracias a la gente, a las empresas que nos han dicho que sí, entre ellas Puma que instaló el 'pañalometro'. El pañal no faltó. Cuando uno toca puertas, abre caminos y pasa a ser confiable. Y pasa esto: Ser solidario no es una patente, este es un sentimiento que ellos ya tenían antes de Once por Todos, todas las voluntarias de los hospitales y las cooperadoras". Elonce.com