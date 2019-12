Las historias y recuerdos que rodean la construcción del Túnel Subfluvial

Paraná El Programa Buenas Noches transmitió en vivo desde el Peaje Paraná del Túnel

"El día que se inauguró el Túnel nació mi hija y me lo perdí, pero tengo una gran emoción"

Javier Gastiazoro tiene 78 años y es topógrafo

"Cuando era chico esto era un bañado y hoy en día ver este Túnel es increíble"

Erasmo Moreno tiene 77 años, es albañil y estuvo en distintos sectores de la construcción del Túnel.

Alumnos de la escuela República de Chile cruzaron el Túnel mientras estaba en construcción: "Era una maravilla"

Nilda Martínez, ex docente

Víctor Cáceres

La primera mujer inspectora de Tránsito del Túnel: "Es hermoso, me encanta trabajar acá"

La primera mujer inspectora de Tránsito del Túnel, Patricia Videla

El amor entre una paranaense y un buzo alemán que trabajó en el Túnel

María Ester Steffens

"La experiencia del Túnel me sirvió para el resto de mi vida"

Jorge Folmer

"Hubo mucha demanda por parte de la población local y regional para que el Túnel se construyera"

La arquitecta Mariana Melhem, especialista en Patrimonio Cultural

"Mientras estábamos en dique seco fabricábamos los tubos. Se los hacían de a cuatro"

El ingeniero civil Juan Seba

El túnel subfluvial que une Paraná y Santa Fe es, además de un nexo histórico, una proeza de ingeniería. Y este 13 de diciembre cumplió sus primeros 50 años de vida. Una rica historia lo constituye.El túnel lleva hoy el nombre de los gobernadores de Entre Ríos y Santa Fe que acordaron su construcción: Raúl Uranga y Carlos Sylvestre Begnis.Su construcción demandó más de 7 años. Miles de obreros durante ese período, cientos de historias y anécdotas rodean a estos 3 kilómetros de ruta bajo el lecho del río Paraná.Este viernes el programa, de, se trasladó al Peaje Paraná del Túnel Subfluvial y realizó una transmisión especial que estuvo cargada de emociones. Por allí pasaron ex trabajadores que contaron detalles y anécdotas sobre la construcción de esta obra. También hubo espacio para el amor y la amistad.Un sinfín de historias se dieron a conocer y emocionaron a todos. Lo que generó la construcción del Túnel y posterior inauguración generan orgullo y felicidad en los habitantes de la provincia de Entre Ríos y también de Santa Fe.Familiares de aquellos ex trabajadores que ya no están también se acercaron a brindar su testimonio. Resaltaron el compromiso, la voluntad y la energía que todos los trabajadores ponían día a día, durante muchos años, para levantar el emblemático Túnel Subfluvial. Las trabas burocráticas fueron muchas pero el objetivo finalmente se cumplió y hoy todos pueden disfrutar de esta importante obra de ingeniería.. "El día que se inauguró el Túnel nació mi hija Verónica. Me perdí la inauguración. No tuve manera de elegir, fui al nacimiento de mi hija", relató en diálogo con, deAseguró que ""."Si se hacían impurezas en el hormigón teníamos que rasparlo para emparejarlo, que quede liso. Un dique seco un cilindro móvil en el medio, dos cilindros al costado que eran fijos", señaló.Indicó que "Tiene como seis centímetros de plástico alrededor de los tubos"."La capturé de la laguna.", agregó.También tiene una piedra de las tantas que caían desde el Túnel y recuperó un recibo de sueldo. "", dijo.. Vine y me preguntaron qué sabía hacer. Mi respuesta fue: lo que me manden. Desde entonces estuve siete años trabajando, no falté ni un día", resaltó.Asimismo, dijo que "Al final de cada quincena nos llevábamos buena plata. En una quincena cobrábamos 368 pesos, de esa época"."Me hice muchos amigos trabajando acá.Venía en moto a trabajar, él en bicicleta", comentó.Explicó que "muchos"."Cierro los ojos yEl día de la inauguración no pude estar, andaba por Conscripto Bernardi", comentó."Se formaban cuadrillas y se habían inventado las molduras. Se ponían los azulejos, se los cortaba y colocaba. El resto estaba todo listo", finalizó.contó que "era maestra de la escuela República de Chile cuando se me dio la oportunidad de pedir un pase para poder pasar con los chicos que iban a Córdoba en noviembre, antes de la inauguración del Túnel. Era el viaje de estudio.".Desde que nacimos los paranaenses sabíamos que éramos los postergados. Fue un viaje de 18 minutos ese cruce, despacio y con un guía", manifestó., indicó que "yo era uno de los alumnos que fue al viaje de estudio."."Tengo un recuerdo de los chicos de la promoción 1969.", dijo.Recordó que "queríamos saber qué había en el Túnel, si nos íbamos a encontrar con agua o cómo era. No se sabía nada"., expresó que "estoy feliz, contenta, agradecida.".", explicó.Asimismo, dijo que "estamos permanentemente en contacto con el lado de Entre Ríos y otro de Santa Fe".Jamás me lo hubiera imaginado", resaltó.Se llevan 20 años de diferencia. Ella primero no quería nada, pero luego él la conquistó. Se casaron, se separaron y después volvió el amor., contó que "estoy emocionada. Primero pasábamos con lanchitas y balsas. El Túnel es algo maravilloso. Entré con mi marido hasta que estaban poniendo el tubo 17. Sentí el ruido del agua, me asusté y salí".", relató.Comentó que "vino siete años antes al Túnel para probar si se podía llegar a hacer en la parte más profunda. En ese lugar había 30 metros pero el Túnel está 30 metros más abajo del lecho del río.".", recordó.Dos veces lo sacaron casi muerto. Se desbarrancó una pared de arena, estuvieron como cuatro meses intentando colocar el tubo número 13, parecía realmente la yeta", aseguró.Escribió un libro contando toda la vida de su marido, para poder recordarlo y revalorar su trabajo en la construcción del Túnel.No tuvimos hijos juntos, pero crie prácticamente a sus dos hijos. La hija me llamó y me dijo que se sentía orgullosa", expresó., explicó que "".", aseguró."En la isla flotante era una parte fundamental porque la ponían entre los buzos en posición para poder bajar los tubos en dirección y guiarlos, moverlos hasta que queden en su lugar.", dijo.Asimismo, informó que "trabajé en la compactación de la arena.".La empresa tenía el entusiasmo para hacer todo bien. La enseñanza que me llevo es que uno desarrolla mucha experiencia y eso lo ayuda a salir de otros problemas que se van presentando a lo largo de la vida.", comentó.Indicó que ""., escribió un artículo sobre el Túnel denominado "Las puertas de la Mesopotamia". En diálogo con, aseguró: "Me encontré con la nota del año 18 que anuncia que el legislador Méndez Casariego, de Entre Ríos, planteaba una conexión vial entre la provincia de Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires, uniendo Ibicuy y Baradero. Eso fue aplaudida por una parte, pero por otra, fue cuestionada, sobre todo por los vecinos de esta zona porque decían que no había escala en el vínculo, que iba a ser muy cara la obra, porque era mucho el tramo de viaducto a resolver" y además porque planteaban que era muy caro el vínculo entre Paraná y Santa Fe que era mucho más interesante unir dos capitales que dos ciudades. Las iban a unir por un puente".", recordó."El gesto estratégico lo tuvieron los gobernadores que encontraron la forma de realizar la obra, pero en realidad hubo mucha demanda por parte de la población local y regional para que esto sucediera. Para que una vez y por todas, la Mesopotamia quedara vinculada al territorio nacional", hizo hincapié la arquitecta.En tanto resaltó: ""."Tenemos una obra patrimonial hecha por un conjunto de personas, pero que lleva el sello de un arquitecto, Mario Roberto Álvarez, que es un reconocido arquitecto de la Argentina y que después va a hacer la sobras de Salto Grande", apuntó Melhem.Y para finalizar dejó como anécdota: ""., quien hoy cumple 88 años, dijo Presente en los festejos del Túnel. "", comentó.A su vez explicó queCuando lo ponemos pegado a los otros dos, lo cargamos de agua con las toneladas necesarias, bajan y se pegan a las gomas de abajo".Comentó que la época en la que se construyó el túnel "se trabajaba mucho, yo lo hacía de mañana y tarde".", mencionó.Seba recordó que Uranga y Silvestre Begnis eran muy amigos "porque jugaban al rugby juntos, cuando eran pibes, y dentro del mismo partido radical frondicista de aquella época. Frondizi, en la Nación, Silvestre Begnis, como gobernador de Santa Fe, y Uranga, en Entre Ríos fue la fórmula exacta para hacer el túnel".", aseguró.