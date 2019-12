El día en que intentaron pasar con una jirafa por el Túnel Subfluvial.

El túnel subfluvial "Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis" cumple 50 años. El 13 de diciembre de 1969 fue inaugurado y desde entonces es una vital conexión entre la provincia de Santa Fe y Entre Ríos. Con el correr de los años se convirtió en un tramo fundamental de la ruta bioceánica del Mercosur, clave para unir Chile, Argentina, Paraguay y Brasil.Tras su trabajo como operario en la obra, Adolfo Brusaferri fue empleado de la sala de Comando. En sus años de trabajo, ya con el túnel en funcionamiento, el técnico recordó en diálogo condos anécdotas llamativas y posiblemente nunca vuelvan a suceder."En una oportunidad, venía a Paraná desde Santa Fe un circo muy importante, con varias carpas y animales. En el último de los camiones venía la jirafa y sobrepasaba la altura máxima del túnel. El chofer se dio cuenta que no iba a pasar y se detuvo en el acceso, entre todos intentábamos que se arrodillara o se acostara, pero el 'bicho' no quería saber nada. Tuvimos que sacar el camión marcha atrás muy despacito y llamamos a un veterinario que tuvo que anestesiarla para que se duerma y así cruzó la jirafa", recordó.También mencionó otros episodios con animales como protagonistas: "Una vaca se cayó del camión que la transportaba, el problema fue para sacarla porque no quería salir, tuvimos que empujarla con los camiones de auxilios", y agregó: "Muchas veces entraban perros que se corrían entre sí, fueron cosas que pasaban en otros tiempos del túnel".