El Ventilador: Algunas opiniones sobre los 50 años del Túnel Subfluvial

Los temas fueron tratados en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

El túnel subfluvial que une Paraná y Santa Fe es, además de ser un nexo histórico, es una proeza de ingeniería. Y este 13 de diciembre cumple sus primeros 50 años de vida. Una rica historia lo constituye.El túnel lleva hoy el nombre de los gobernadores de Entre Ríos y Santa Fe que acordaron su construcción: Raúl Uranga y Carlos Sylvestre Begnis.-"Hermoso el Túnel, pero me gustaría saber cuál es la verdad en tema estructural ¿tenemos túnel para 100 años más?".-"Ustedes se preguntan cuánto salió, yo me pregunto cuánto ganaron hoy en día con el peaje".-"Mi papá Oscar trabajó desde el inicio hasta el final en el Túnel. Un orgullo".-"Mi esposo fue el obrero Nro. 5, el primero que entró y el último en salir, del 62 hasta el 70. Conoce toda la historia, sabe hasta cuántos azulejos hay. Se llama Javier Gastiasoro. El 3 de febrero del año 69, cuando se abrió y se abrazaron los dos gobernadores donde están los dos escudos en el tubo 18 y 19 no pudo estar, porque nació nuestra hija".-"Mi papá trabajó en el Túnel entre los años 1974 y 2007. El tubo 37 es más chico. José Ravera".-"Mi abuelo trabajó en el armado del túnel".-"Alguno de los viejos trabajadores se acordará de los sándwiches de matambre que vendíamos con mi querido padre, ya desaparecido. Una época de progreso para nuestra querida Paraná. Se veía buena plata".-"¿Cuántos empleados tuvo la obra?".-"Yo no trabajé, pero si era vendedor de pan casero afuera del predio. Me acuerdo de un amigo, el Gato Ferrando, que tuvo un accidente trabajando en el túnel. Era jugador de básquet en Ciclista. Mi tío, el Loro Galván, también trabajó en el túnel. Déjenle un saludo a Luis Sotes Testa, hace mucho años que no lo veía, un genio".-"Mi suegro, el ingeniero Juan Seba, fue uno de los jefes. Hoy tiene 87 años. Acá respiramos túnel. Está viendo el programa. Que lastima que no invitaron a algún ingeniero para que dé datos exactos".-"Pregúntenle a los trabajadores si se acuerdan de Leandro Argentino Cabrera. Le decían Nene, aunque era más conocido como Tino".-"El día de la inauguración del túnel, el correo central sacó una estampilla. Poseo varias con tarjetas y el sello del día de emisión del correo de Paraná. Soy Juan Domingo Del Prado, filatelista".-"Hagan un recordatorio por los fallecidos en la construcción del túnel".-"Soy Sonia, hija de Héctor Arrua. Estamos orgullosos de él, siempre se emociona cuando nos cuenta las historias del túnel".-"Que buenas obras, seguramente antes no existían las corrupciones que hay ahora por hacer obras así".-"Un saludo a esos personajes que dieron parte de su vida a la construcción del Túnel Subfluvial".-"Estoy mirando el programa y es muy emocionante. Mi abuelo Juan Ramón Ceballos fue el primer lanchero en trasladar a los obreros en aquella época para la construcción del túnel. Abrazo y gracias, muchas gracias a todos por este hermoso momento".-"Quiero saber cuántos obreros murieron, quiénes son y si son de Paraná ¿alguna vez se les hizo un homenaje?".-"Mi padre de 85 años vive en Viale. Dalmasio Alonso. Manejó una topadora. Hay una piedra grande en la entrada de Paraná cerca de la llave que tiene una cavidad e hicieron una especie de hermita, donde ponen velas. Esa piedra la dejó ahí mi padre".-"Que se sepa también que en el Puerto Nuevo muchas casas se levantaron con la tierra y arcilla que se obtenía de las excavaciones en el túnel y hasta la actualidad existen. Don Sotec es una enciclopedia, felicitaciones por su memoria y lucidez".-"No nos olvidemos de que al túnel lo sentimos como propio más allá de serlo de por sí, porque se nos cobraba un adicional para colaborar con la construcción, ya que comprabas o pagabas un impuestos y se incrementaba el precio".-"Mi tío trabajó en el Túnel, ¿pueden mencionar a los fallecidos en la obra?".-"Mi papá Ñato Villalba trabajó en el túnel. Tiene muchas anécdotas y tiene 78 años".-"Deberían repetirlo porque seguramente mucha gente no lo ha podido ver hoy".-"Saludos a mi abuelo Héctor Arrúa, que estamos orgullosos de él, uno de los grandes buzos del túnel subfluvial. Sus nietos Seba y Melody".-"Al señor Testa lo suelo llevar en el taxi y es una biblioteca humana. Un placer llevarlo y escuchar sus historias".-"Saludos para Juan Carlos Giacomelli, ex compañero en Vialidad Provincial. Muy buena esa anécdota".-"Sería bueno informar bajo qué gobierno se inició la construcción y con qué gobierno se terminó. Esto también hace a la historia".-"Mi tío trabajo en el túnel, es Ceferino Wuñer. Tuvo un accidente con una máquina. Muchas felicidades para todos".-"El verdadero héroe fue el Brigadier Favre, pero era militar".-"Los ingenieros alemanes se instalaron en Paraná con sus familias. Tuve compañeras hijas de esos ingenieros en la Escuela del Centenario".-"Quería consultarles por los tubos esos que estaban casi a la entrada del túnel, que tenían una altura bastante importante ¿para qué se usaban?".-"Estoy viendo el programa con mi mamá y me discute que el túnel no va por debajo de la tierra ¿pueden explicar eso? Gracias, saludos y felices 50 años".-"La persona que fue gobernadora de Entre Ríos, fue mi tío abuelo y quería mandarle muchos saludos a Tristán, que está ahí sentado. Es un honor que él sea la persona que pueda contar toda la etapa de la construcción del túnel".-"¿Por qué no se hicieron más túneles? Por ejemplo, Victoria-Rosario, Zárate-Brazo Largo. Se ve que Uranga era un gobernador de verdad".-"Soy Sandra, hija de Héctor Arrua. Quiero felicitarlos por el reconocimiento. Estoy orgullosa de mi papá, gran cantor de tangos".-"Estamos viendo el programa desde Calama, Chile, esperando las 24 horas para ver el espectáculo de esta maravillosa obra".-"¿Dónde está la Isla Flotante? Ningún gobierno se preocupa ¿dónde se encuentra la Isla Flotante?".-"Yo iba a la escuela Mariano Moreno Nro.7 cuando se inauguró el Túnel y se realizó un certamen de preguntas y respuestas y el premio era la campana para la escuela. La pregunta era cuáles y cuantos azulejos tenía el Túnel y ganamos con esta respuesta: cerámica San Lorenzo y tiene un millón".-"Nosotros como familia tenemos algo para contarles: mi papa José Domingo Zalurzzo, peluquero de profesión, fue el peluquero de todos los ingenieros extranjeros que habían venido con grandes empresas alemanas para hacer el túnel Siempre lo buscaban los domingos y lo llevaban en lancha hasta donde estaban ellos. Les cortaba a todos y lo traían de nuevo a tierra".-"Quiero saber dónde quedó la isla flotante".-"Mi papá Carlos Abalde trabajó como topógrafo. Después de la obra los alemanes lo quisieron llevar con ellos".-"Mi padre trabajó en el Túnel. Es Jesús Salvador González, el flaco. Delegado. Un cariño y reconocimiento a todos".-"¿Alguno sabe qué destino tuvo la isla flotante?".-"Un saludo a toda la gente que estuvo en la construcción, y otro muy especial a mi viejito, Miguel Alba, quien también trabajo allí".-"Mi papá trabajo en el Túnel, ya falleció. Le quisiera mandar un beso y que lo recuerden, se llama Oscar Edmundo Vera".-"Conocí al jefe de buzos. Se llamaba Enrique Steffens, era alemán".-"Después de 50 años de estas magníficas obras, ¿qué obras importantes se hicieron? ¿Con lo que se recauda no se podrían hacer obras que mejoren el caótico transporte a Santa Fe de estudiantes y trabajadores?".-"Les cuento que mi padre empezó en la construcción del Túnel y se jubiló allá a mediados de los 90. Su nombre era Juan Barboza".-"Saludos a mi abuelo Luis Sotes, de parte de su nieto Matías y su hija Carina".-"Un saludo a mi abuelo Víctor Britos, que trabajó en el Túnel también. Besos de sus nietos, José, Valentino y Érica".-"Soy Miguel fontana. Mi padre trabajó en el armado y revestimiento. Ignacio Fontana. Gracias por recordarlos".-"Mi papá Atilio Carlos Vega, trabajó en el túnel como azulejista. Mi respeto y admiración a todos los que trabajaron en esta gran obra".-"Mi papá, Omar Sione, trabajó con Losi y fue empleado también cuando hicieron el Túnel".-"El auto del ingeniero Hupof fue donado por él al Estado provincial en la aduana de Paraná. Luego fue subastado y desde ese entonces está en mi familia. Es un escarabajo que vino en barco desde Alemania".-"Felicitaciones a todos los que han trabajado en semejante obra y por supuesto a nuestro abuelo Héctor Arrúa que es un orgullo para nosotros".-"El Ingeniero Zsegeri armó su familia acá, compró campo en el Departamento Tala y su descendencia aún queda".-"No duden en grabarlo y hacerlo tipo documental para Canal Encuentro o algo así".-"Uno de los ingenieros alemanes recuerdo que se llamaba Bikins y la Sra. era Úrsula. Tenían dos hijos y solía ir a quedarme en su casa. Eran muy amigos de mi padre, yo tenía 8 años. Vivían en calle Zanni".-"Mi papá Humberto Gatti trabajó en el túnel y nunca vi a una persona tan orgullosa de su trabajo. Hermoso programa".-"Saludos a Rodolfo Borini y decir que, como el Estadio Único, el Túnel es una excelente obra que no se ve".-"Mi suegro trabajó en una de las dragas del túnel y luego trabajó en él siendo director. Su nombre es Carlos Alberto Chaparro".-"Con un grupo de radioaficionados estamos realizando desde principios de mes una actividad radial en conmemoración del 50 aniversario del Túnel Subfluvial. Para la ocasión, el Ente Nacional de Comunicaciones nos otorgó una señal distintiva especial L50JT (Lima cincuenta Juliet Tango). Ya se lograron comunicados con más de 250 radioaficionados de todo el mundo (Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, Isla Saint Marteen, Cuba, Estados Unidos y Japón. Y el día sábado se estará realizando la actividad desde la cabecera Paraná del Túnel".-"Mi suegro Miguel Isidro Rochi, ya fallecido, trabajo en el Túnel en zona de bomba. Su hijo siempre lo recuerda con mucha emoción".-"Mi abuelo trabajó en el túnel desde que empezó hasta que se inauguró. Era soldador, se llamaba Manrique Armando Ducasse (corocho) recibió una distinción por asistencia perfecta. Muy orgullosa de él".-"La Isla flotante fue llevada a Zárate para realizar el puente. Que fue consecuencia directa de la creación del Túnel. Lo decían las notas del diario El Debate de Gualeguay que realizara el gran Mario Alarcón Muñiz, a quien pude entrevistar gracias a Dios. Me encantaría tener el programa grabado. Hice mi tesis del túnel. Sus consecuencias sociales. Muy interesante".-"Vivía en Diamante y recuerdo cuando pasó la Isla Flotante porque por LT14 anunciaban el paso y estaba todo el pueblo sobre la barranca observando, además, cuando se inauguró vinimos con la escuela".-"Soy Hugo Méndez y conecté los cuatro motores eléctricos de ventilación del Túnel de 75/150 Hp".-"Son hermosos todos los recuerdos. Yo tenía 8 años cuando los ingenieros le autorizaron a mi padre Anselmo Berón a que nos pasen en jeep como familia para cruzar el túnel antes que se inaugurara. Mi padre era sereno y mi hermano trabajó también. Fue inolvidable".-"Saludo a los ex trabajadores, igual que mi papá Juan Angeloni".-"Quería comentar que mi suegro Jorge Gerstner de 82 años me acaba de comentar que él trajo la caja fuerte del túnel desde Avellaneda, provincia de Buenos Aires y fue descargada en el túnel, del lado Santa Fe con el camión de la empresa Jaime Hermanos. Y recuerda que la caja pesaba 7 toneladas, aproximadamente. Soy Alicia Lederhos, me siento muy orgullosa por dicho acontecimiento".-"Mi papá trabajó en el Túnel, fallecido. Era Francisco Godoy".-"Orgullo de todos los entrerrianos y santafesinos".-"Mi tío trabajó en el Túnel. Miguel Carle, quien ya no está pero su hija siempre recuerda el túnel como anécdota por lo que vivió desde chica con su papá. Felices 50 años, Túnel Subfluvial".