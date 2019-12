Aniversario del Túnel: Hace 50 años Entre Ríos "rompió el aislamiento"

"Todos los entrerrianos fuimos protagonistas de esta obra"

Valentina Uranga, sobrina del ex gobernador Raúl Uranga

Teniendo como escenario el río Paraná,El, y tuvo como punto de lanzamiento ambas márgenes del río, pudiendo apreciarse desde diversos lugares estratégicos de la ciudad de Paraná, como "el Patito", "El Mirador", "Parque Nuevo" y la Costanera de Paraná.Foto: Jonathan IostGran cantidad de familias, grupos de amigos y particulares llegaron hasta el Patito Sirirí, donde se encuentra el nombre "Paraná", para disfrutar del show de luces.Foto: Jonathan IostNélida, dijo que "tengo 78 años. Después de que se inauguró el Túnel pasamos ese pedacito hacia Santa Fe y volvimos, ese mismo día. Fue una experiencia hermosa, muy linda. Fui con un cuñado y dos hermanas. Cruzamos en un jeep".Patricia, comentó que "la idea de venir a ver los fuegos artificiales se le ocurrió a un hermano. Vinimos cenar y a disfrutar".Carlos, indicó que "somos de la zona Sur de Paraná. Vinimos a brindar en familia el fin de año. Estamos comiendo algo. Vamos a ver los fuegos artificiales y brindar por el aniversario del Túnel".Oscar, comentó que "cuando lo inauguraron tenía 18 años. Vivíamos en calle Antonio Crespo y Avenida Ramírez. Cuando lo estaban haciendo mucha gente iba a ver cómo se hacía. Era muy interesante verlo. Las ruedas de los camiones eran más grandes que nosotros. Cuando se inauguró cruzamos. Era algo muy lindo, una experiencia bella. Íbamos todos a mirar"., explicó aque ""."Uno de los problemas fue que nación decía que no se podía, que los ríos eran nacionales. Comenzó una labor muy importante de un jurista que descubrió que lo que estaba por debajo del lecho del río era provincial.", dijo.Asimismo, contó que "había gente que tenía que viajar todos los días a Santa Fe porque necesitaba estudiar y acá no había facultad, Paraná era una ciudad tranquila, casi aldea. Todo era trabajoso y pesado. Los chicos de hoy cuando escuchan estos cuentos parece ridículo pero eso pasaba".", agregó.Comentó que "hice una revista con la historia del Túnel Federal. No es la parte técnica, lo de los 37 tubos y demás, pero sí me interesaba el cómo, el por qué se hizo. A raíz de conmemorarse los 20 años del fallecimiento de Raúl Uranga la fundación Funder propició la publicación. Para mí fue algo hermoso".", relató.Además, consideró que "Una parte de los recursos económicos la puso nación y la otra las provincias. Mucha gente de esa época recuerda que en Entre Ríos se impuso un impuesto de un peso. Si ibas a cualquier lado lo pagabas. La gente no protestaba, lo pagaba con gusto y desarrollaba un sentido de pertenencia.".Vino el golpe de estado, se paralizó la obra un año, se reanudó y continuó. Se sacó un crédito ante el BID y nación intentó desviarlo pero no se permitió. El espíritu fuerte de entrerrianos y santafesinos no permitió que eso sucediera", dijo.", agregó.Y expresó: "".