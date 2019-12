Ex contratados levantaron el acampe frente a la Municipalidad

Un grupo de ex contratados municipales de Paraná, mantuvieron una protestaEn las tres semanas de protesta en la calle, hubo quema de cubiertas, corte de tránsito, un grupo de encadenados, un fallo judicial para liberar la calle y la instalación de carpas frente al edificio comunal.Sin embargo, este jueves, los trabajadores, explicaron minutos antes de las 15, cuando comenzaron a desarmar la carpa y retirar las cubiertas en la zona de la intersección de calles Urquiza y Corrientes.En diálogo con, Damián Gotti, expresó que "con el Dr. Santiago Halle llegamos a un acuerdo que vamos a empezar el diálogo, y tratar de ayudar a los compañeros., cuando la gestión anterior ni siquiera nos permitió el diálogo"."Como muestra del compromisoy queremos demostrar que no venimos a hacer vandalismo si no que veníamos por una lucha que era el trabajo de nuestros compañeros", remarcó.Tras ello aclaró:En igual sentido, se expresó Sandra Godoy, quien afirmó que luego de la reunión con Halle "nos vamos contentos porque van a evaluar nuestra situación y nos van a dar una respuesta".