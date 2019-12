El Hospital de La Baxada "atiende a más de 12.000 personas por mes"

, que es una vergüenza que haya estado prácticamente sin habilitarse con los elementos de tecnología que están a punto de vencerse", pronunció elconsultó al director del nosocomio, Carlos Ramos, qué implica el anuncio del mandatario entrerriano, y cómo es que La Baxada continúa operativo pero sin el servicio ampliado de internación y cirugías.Se recordará que comenzó a construirse en 2015 y con el cambio de gestión quedó totalmente paralizado", apuntó el funcionario provincial.Y continuó:. El gobernador gestionó varias veces para que el hospital pueda ser terminado. De hecho, en la última Asamblea Legislativa del año pasado, lo dijo públicamente, que le pidió a PAMI que termine el hospital o se lo transfiera a la Provincia para finalizarlo pero durante el año, PAMI no reaccionó".Fue en ese sentido queConsultado al responsable de La Baxada por los motivos que imposibilitaron la habilitación del nosocomio, éste aclaró: "El problema es que PAMI dejó de pagarle a la empresa constructora y no continuaron la obra. Las últimas dos autoridades de PAMI se comprometieron a terminarlo pero eso nunca pasó"., diferenció. Fue en esa línea que detalló cómo es que continúa operativo pero sin el servicio ampliado de internación y cirugías."PAMI pagaba 50 pesos por cada afiliado, con lo que había que atender a cada paciente con todas las prácticas de consultas de especialistas. Ese era un sistema inviable, por lo que la Provincia puso más dinero para que los pacientes de PAMI no vean afectados sus servicios en este hospital", detalló.Según detalló Ramos,. "Se ofrecen turnos programados, y los que no tienen cobertura social van a su centro de salud desde donde los derivan automáticamente al hospital donde contamos con atención ambulatoria en todas las especialidades y diagnóstico por imagen".En la oportunidad, comentó que el nosocomio cuenta con el servicio de consultorio de alto riesgo obstétrico de la zona de la costa del Paraná. "Todas las embarazadas que por distintas causas están bajo riesgo obstétrico se atienden en este hospital; los martes o jueves se hacen todos los controles a través del equipo de profesionales, y hasta el último del embarazo. El día del parto se coordina con el hospital San Roque para que vayan a tener su parto ahí y después siguen los controles acá", detalló.