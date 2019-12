Llega la "Noche de las Jugueterías" con ofertas y descuentos de hasta 40%

Todo el día

"Noche de las jugueterías" en Paraná

Atraer a los clientes

Horarios en Paraná

¿Cómo vienen las ventas?

El sector juguetero cierra uno de sus peores años. En lo que va de 2019, las ventas se desplomaron un 13% en unidades con respecto a 2018, según datos de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).La Navidad es una de las fechas más importantes para los comerciantes del rubro, ya que representa el 40% de las ventas anuales del sector.Con el objetivo de alentar la demanda y generar un repunte de la actividad, el próximo sábado 14 de diciembre se llevará adelante la Noche de las Jugueterías en más de 1000 locales adheridos de todo el país, que incluirán tanto a pequeñas y medianas empresas como a grandes cadenas, con rebajas que llegarán al 40 por ciento.La acción, ideada por la CAIJ, no será exclusiva por la noche: también se desarrollará por la mañana y la tarde, junto con actividades recreativas.MercadoLibre y Mercado Pago participarán también. La empresa que dirige Marcos Galperin ya habilitó una sección especial en su plataforma para promocionar más de 500 juguetes de industria nacional con descuentos hasta un 40% y con 18 cuotas sin interés. Señalan que se podrán conseguir opciones desde $ 300.Los vecinos de la Paraná también podrán disfrutar de "La noche de las jugueterías" con importantes ofertas y promociones hasta las 22 horas.Celeste Ortiz, además de ser comerciante, forma parte de la Comisión Directiva de la Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná, indicó que "la idea es hacer promociones y descuentos hasta las 22 horas del sábado y hacer algún tipo de actividad especial, como sorteos, en algunos de los locales".La propuesta será muy interesante teniendo en cuenta que por estos días crece notablemente el movimiento en la peatonal San Martín y calles del microcentro. "Con esta idea que nació en Buenos Aires, surge también la idea de implementar otro tipo de noches, como de la indumentaria, de calzados, etc.", afirmó Celeste a"La idea es atraer a los clientes al centro" destacó Celeste Ortiz, integrante del Paseo del Centro de Paraná.Las ofertas en el sector juguetes son muchas y cada vez existen más variedad, con productos innovadores y adaptados a las nuevas generaciones. En Paraná, algunos locales ofrecerán hasta un 50% de descuento en productos seleccionados esa noche.La mayoría de las jugueterías del centro adhieren en esta edición, extendiendo su horario hasta las 22, con descuentos y promociones exclusivos en juguetes, pero además se suman también este sábado otras jugueterías que están fuera del microcentro.Durante la jornada, los comercios trabajarán con horarios extendidos abriendo sus puertas por la tarde desde las 17, para que la gente pueda acercarse y aprovechar los beneficios que estarán disponibles hasta el cierre, previsto para las 22.Yanina, propietaria de una librería y juguetería en la Peatonal, explicó acómo se preparan para esta ocasión. "Estamos acondicionando todo porque justo este año la noche de las jugueterías es un sábado y me parece genial porque el año pasado fue un jueves y la gente como que no salió tanto a la calle", recordó. Y agregó que "tendremos descuentos hasta el 50% en juguetes seleccionados, además de sorteos entre los clientes que nos visiten ese día", anticipó."Se está moviendo bastante, sobre todo porque los chicos vienen a ver lo que quieren pedirle a Papá Noel. De todos modos esta época es muy temprano para nosotros, siempre se vende más a partir del 15, pero este año se vio más gente mucho tiempo antes", resaltó Yanina.En tanto, Celeste Ortiz adelantó que "el domingo 22 abrirá la mayoría de los locales de la Peatonal en un horario más reducido y habrá un evento especial en esa ocasión para que la gente se acerque al centro a comprar y a disfrutar antes de Navidad".