El STJ dio marcha atrás con el inhábil judicial los días 23 y 30 de diciembre

Este miércoles por la tarde se conoció que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, en decisión tomada por Acuerdo General del 10 de diciembre, había dispuesto inhábil judicial para los días 23 y 30 de diciembre para todas las dependencias del Poder Judicial de la provincia.



Pero la medida, una vez que trascendió, fue rechazada por el Colegio de Abogados, que a través de un comunicado firmado por el presidente de la entidad, Alejandro Canavesio, señalaron que la decisión del STJ "atenta con la calidad del servicio de Justicia. La sociedad reclama por el cese de ciertos privilegios".



Y señalaron que estos dos días no laborables "para los magistrados significan, en la práctica, un adelantamiento de la Feria Judicial al 20 de diciembre, ya que se suman los feriados por Navidad, Año Nuevo y los inhábiles (24 y 31 de diciembre)".



"En el medio de actual crisis económica y social, complica no poder recibir una respuesta, en tiempo y forma, por parte de la Justicia", aseguraron los abogados en la nota presentada ante el STJ.



Y la respuesta del Superior Tribunal no se hizo esperar. Tras el rechazo de los abogados, se dio marcha atrás con la medida.



"El Superior Tribunal de Justicia, reunido en Acuerdo Especial celebrado hoy, a raíz del planteo de reconsideración presentado al Alto Cuerpo por el Colegio de Abogados de Entre Ríos respecto de lo dispuesto por Acuerdo General Nº 38/19 del 10-12-19, informe b), acordó por mayoría, dejar sin efecto los inhábiles judiciales dispuestos para todos los organismos del Poder Judicial de Entre Ríos para los días 23 y 30 de diciembre de 2019 y, en consecuencia, restablecer su carácter de días hábiles laborables", se indicó a través de un comunicado de prensa.