Las repercusiones tras la asunción de Bahl como intendente de Paraná

Adán Bahl es el nuevo intendente de Paraná. Tras prestar juramento durante un acto que se realizó este miércoles en el Teatro 3 Febrero,rescató los testimonios y expectativas de algunos de sus funcionarios, la vicegobernadora pronto a asumir y un concejal oficialista."Los desafíos son muchísimos y a nivel municipio son incontables. Lo inmediato será el tema de la recolección de residuos y el bacheo de las calles, como medida básica", aseguró a, al anunciar "un plan de obras desarrollado"."Aun sin asumir ya habíamos iniciado reuniones con los concejales de todos los bloques, para definir cuestiones operativas y en el tratamiento de las ordenanzas previstas que serán tratadas la semana próxima en la segunda sesión extraordinaria, que será el martes o jueves 19", comunicó. De acuerdo a lo que adelantó, los primeros temas a tratar serán "la orgánica municipal, por la reducción de secretarías de 15 a 9, el tema presupuestario y la ordenanza de emergencia económica y financiera".En tanto,, dijo sentirse "honrada y agradecida al intendente Bahl por el desafío", y en ese sentido valoró la propuesta para coordinar las áreas de Comunicación, Turismo, Cultura y Relaciones Institucionales."Armamos un gran equipo y trabajamos en las propuestas para la ciudad por la llegada de la temporada de verano, teniendo en cuenta que no habrá playas", anunció. De acuerdo a lo que anticipó, desde la secretaría se apuntará a "acondicionar los lugares como paradores, un solárium, regularizar el tema de las concesiones a los complejos tanto del Thompson como del Municipal y centrar las mayoría de las propuestas en el anfiteatro con propuestas culturales y musicales, además de Cine bajo las estrellas".Farías refirió, además, "una agenda articulada con todas las áreas municipales para cada uno de los eventos y actividades que llevemos adelante, además de la agenda cultural de Provincia y Nación porque vamos a necesitar de su ayuda para ofrecerle a los paranaenses muchas cosas para hacer y sobre todo para los que se queden en la ciudad".Por su parte,, al mostrarse "emocionado por asumir este desafío", aseguró que la cartera a su cargo "ampliará el enfoque, que hasta ahora venía con un enfoque netamente asistencialista. Sin dudas que el Estado tiene que apoyar los casos más vulnerables, pero también hay que pensar políticas para el bien de los niños y jóvenes, adultos mayores, discapacidad, deporte", evaluó., se comprometió a "ordenar una agenda que ponga de pie a Paraná" con el intendente Bahl.En la oportunidad, comentó que ayer participó de la "asunción de Alberto y Cristina en un clima de mucha esperanza con un discurso contundente en el que le habló a los argentinos de este país con desarrollo pero con justicia social, marcando las prioridades y llamando al encuentro, a los acuerdos, a los contratos. Tenemos un enorme desafío por delante para seguir marcando camino en la construcción y consolidación de una provincia con más equidad para que sea mejor cada día", destacó.El, remarcó: "Uno de los principales propósitos será sensibilizar a los paranaenses de que el turismo es Paraná es posible".Al definirse "como un militante del turismo", anticipó que las propuestas serán "la capacitación y formación de quienes toman contacto con el turismo, el posicionamiento de la marca turística para que se sepa en el país que Paraná tiene varios productos turísticos definidos, entre ellos, el de reuniones, congresos y eventos deportivos internacionales".La, recalcó que "se renueva el compromiso" y prometió "tomarlo con misma convicción con la que lo venimos haciendo, hace diez años a través del trabajo en territorio"."Es un desafío en lo personal porque después de 20 años dejo todo mi trabajo en una empresa privada para trabajar exclusivamente para la gente", dijo la fundadora de la ONG Suma de Voluntades. Fue en ese sentido que adelantó que ya cuenta "con proyectos ya armados, y ordenanzas casi terminadas para mejorar la calidad de vida de la gente".De acuerdo a lo que evaluó, la repartición que tendrá a su cargo "es un área muy sensible", y según anticipó, lo primordial será "trabajar en un ordenamiento territorial"."La situación de calle es un tema latente al que darle una solución inmediata", sentenció. "Durante diez años utilizamos el ingenio y el amor para construir, y esta no será la excepción", prometió.El, en tanto, se refirió: "Será un desafío por la situación en la que nos encontramos, pero el intendente ha sido muy claro, convocó a todas las fuerzas políticas y me parece que hay que hacer los mayores esfuerzos, acuerdos y consensos"."El HCD será la caja de resonancia, operativo, de jerarquización del debate para canalizar las iniciativas de vecinos", prometió al destacar: "Si ponemos el acento en sacar a Paraná adelante y en políticas de Estado no vamos a tener problemas porque hay una fuerte voluntad en todos los bloques para salir adelante con proyectos de ordenanza que fortalezcan todo lo que sea para el bien de los vecinos".Previamente se habían manifestado ante, el concejal Sergio Granetto y la ex intendenta y actual diputada nacional, Blanca Osuna.