Imágenes: Un auto terminó "incrustado" en un pozo de grandes dimensiones

El conductor de un automóvil Fiat Palio terminó "incrustado" en un pozo de grandes dimensiones ubicado sobre calle Francisco De Bueno, en la mañana de este martes en Paraná."Cuando circulaba tuve que ceder el paso por unos vehículos que venían de frente, cuando vi liberada la mano, me lancé y sinceramente no vi el pozo. Había un montículo de tierra", rememoró el damnificado, Marcelo Benedetto, a"Me comí el pozo", reconoció el conductor, al tiempo que develó su "desesperación" porque no supo cuándo el auto iba a terminar de caer al bache.El vehículo registró importantes daños materiales, pero el damnificado advirtió que "pudo haber sido catastrófico si hubiese sido una moto en un día de lluvia".Benedetto también refirió su "tremenda tristeza por el estado de abandono, de desidia", debido a que hace varios meses que el pozo no es reparado.En la oportunidad, adelantó que evaluará la posibilidad para que "el seguro derive las responsabilidades al municipio de Paraná por la falta de demarcación de las obras"."Esta es una situación de hace meses por la pérdida de un caño de agua; y es una lástima porque la trama vial de barrio Santa Lucía ha sido bastante sana", comentó un vecino y comerciante, Alfredo Montaña."Hubo que esperar varios meses para que vinieran a reparar esa pérdida, y una vez que lo hicieron, quedó el pozo mucho más profundo", aseguró.