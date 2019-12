Huelga de hambre en la Unidad Penal de Mujeres: 18 internas realizan la medida

Policiales Internas del penal de mujeres de Paraná realizan una huelga de hambre

Desde este lunes, un total de 18 internas de la Unidad Penal N° 6 de mujeres de la ciudad de Paraná, realizan una huelga de hambre ante la falta de respuestas por pedidos de salidas transitorias laborales y socio-familiares.Sobre esta medida, la directora de la cárcel, Diana Tonetti, explicó aque "refiere a cuestiones judiciales, trámites que han presentado en los juzgados y consideran que no han recibido la respuesta pertinente".En el penal hay 97 internas alojadas, más 6 menores, de las cuales 18 son las que están bajo huelga de hambre, aclaró Tonetti. Y dio cuenta que la Jueza de Ejecución de Penas "está al tanto. Hay internas que son penadas y otras procesadas".Sobre los pedidos, puntualizó que son "solicitudes de arresto domiciliario y otros trámites de índole personal, que por ahí no han tenido las respuestas que ellas pretendían".Al hacer un balance del año, Tonetti destacó que "ha sido positivo, resalto la prestación del servicio del personal y los distintos profesionales que han dado soluciones a las distintas inquietudes y necesidades que acontecen en las personas alojadas en la unidad penal. Se han hecho diferentes actividades de las cuales han participado las internas, tanto en materia educativa como con distintos talleres", de los cuales participan un número importante de internas "a las que les interesa prepararse y el día de mañana salir a la sociedad y encarar la vida de otra forma".Consultada sobre la interna Nahir Galarza, que a lo largo de este año fue protagonista de hechos que trascendieron los muros de la UP, Tonetti dejó en claro que "su situación, desde un comienzo, no es distinta al resto de las demás y no hay una situación especial para con ella". Y recordó que en muchas ocasiones la joven condenada a perpetua por el crimen de su novio, Fernando Pastorizzo, "fue sancionada".En relación al uso de celulares dentro de los pabellones, recordó que está prohibido, y no está autorizado el ingreso de celulares de alta gama, con cámaras y acceso a redes sociales.Finalmente, Tonetti mencionó que teniendo en cuenta las Fiestas de Navidad y Fin de Año, "vamos a tener un numero de internas a trasladar y estamos elaborando los listados acorde a las solicitudes de las mismas".