Prevención del cáncer bucal: "Lo importante es no dejarse estar"

El Hospital de la Baxada de la ciudad de Paraná, se sumó a la Campaña de Prevención y Lucha Contra el Cáncer Bucal y este lunes se realizaron controles estomatológicos al público en general.En declaraciones a, la odontóloga Evangelina Florio, explicó que la campaña se hace desde hace varios años y está destinada a detectar lesiones que pueden ser premalingas, importantes o peligrosas, para lo cual se revisan los tejidos blandos de la boca.Estos controles se hacen "sin turno previo. El paciente tiene que venir y anunciarse, se le revisa la boca y si se encuentra una lesión de importancia, se le da un turno".En materia de prevención, la profesional indicó que "hay que prestarle atención a cualquier mancha, nódulo, dureza, ardor que dure más de tres, cuatro o cinco días, como mucho una semana. Puede ser una mancha blanca, roja, marrón, azul, un aumento del tamaño de las mucosas. Ante cualquier situación distinta a la de todos los días se debe hacer la consulta".En el servicio de Estomatología del hospital de la Baxada, que es el área encargada de revisar los tejidos blandos de la boca, "siempre se atienden las consultas y no hay necesidad de gestionar un turno". Lo mismo ocurre en el hospital San Martín de lunes a viernes a partir de las 8. "Es demanda espontánea, estos pacientes siempre se ven, nunca quedan para el día siguiente"."Lo importante es no dejarse estar", remarcó Florio y agregó que "cuando vemos a los pacientes con cáncer de boca, están en un estadío muy avanzado y es muy difícil tratarlos, en cambio un cáncer tomado inicialmente es más fácil de tratar y no tiene ninguna complicación".Sobre la cantidad de casos, mencionó que "no son muchos; solamente en la parte pública se registran unos 20 al año, pero el problema es que llegan en estadíos muy avanzados", por eso la importancia de los controles.Paso seguido, manifestó que las estadísticas realizadas en la ciudad de Paraná, dan cuenta que se los casos se registran más en hombres que en mujeres. Mientras que el consumo de alcohol y el tabaco de forma crónica son factores predisponentes.Finalmente, la profesional puntualizó que "cualquier odontólogo puede realizar el control, no necesita ser especialista, la idea es controlar que todas las mucosas estén sanas".El Hospital de la Baxada funciona en calles Espejo y General Alvarado.