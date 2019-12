Con música y algarabía se vivieron las once horas solidarias de Once por Todos

Trasmite Elonce TV.

A mediodía comenzó en el Puerto Nuevo una nueva edición de Once por Todos. Desde muy temprano la ciudad estuvo movilizada con puntos de recepción de donaciones en cada zona de la ciudad., Once Por Todos enlaza las necesidades, anhelos y sueños de la comunidad y las manos solidarias que hacen de este evento, una iniciativa cada vez más grande. La idea fue impulsada por Canal Once y con el paso de los años, la movida fue sumando adherentes y hoy, es la jornada solidaria más importante de Entre Ríos.Los objetivos de Once por Todos crecen año a año. En su 15 edición, Once por Todos tiene entre sus metas que el patio del complejo hogar Eva Perón se complete con juegos para los niños del nivel inicial de todos los establecimientos que funcionan en el lugar.Para ello, se puso en marcha la movida "Tapitas por Juegos" las cuales serán recicladas por la empresa Quanta y transformadas en elementos de esparcimiento.Losson:Once por Todos cuenta hoy con diferentes organizaciones que son puntos de recepción que realizaron diferentes eventos, días antes y lo harán también este 8 de Diciembre. Toda esa ayuda llegará a la Sala Mayo para luego ser distribuida a los beneficiarios.. Habrá reconocidos artistas de distintos géneros musicales, además de carnavales, la Banda de la Policía, entre otros.Este domingo también se suma por primera vez a la jornada solidaria, una propuesta de comidas rápidas con el Paseo Gastronómico "Paraná Come". Desde las 12 de hoy, se podrá encontrar puestos de gastronomía, coctelera, pastelería y cerveza de distintos emprendedores de la región., ellos son: Lucas Diano, Matías Gareis, Juampi Michelli, Ailén Gandolfo, Neri Gandolfo, Fede Fraga, Julián Ferreyra, Ro Ducasse, Gabi Zonis, Ballesta, Monchito Merlo y Simón Merlo.. Ya está en marcha la jornada solidaria. No te quedes sin traer tu donación.A Once por Todos lo hacemos entre todos, vecinos, comerciantes, empresarios y particulares. Ya ha quedado demostrado que cuando nos convocamos para ser solidarios