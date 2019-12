En la UP 1 fabricaron instrumentos y los donaron a cinco escuelas y al penal 6

El profesorado de Música de la Uader interviene en las cárceles de Paraná. En este caso, el proyecto que involucró a los internos de la UP 1 tuvo a Natalia Campos ?a cargo del área educativa de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader)? como directora, y como codirectora a la docente de Música Mabel Masutti

.

La entrega fue el viernes y además de la UP N° 6, las beneficiarias fueron las escuelas Juan Benjamín Terán Gaucho Rivero, Estrada, Enrique Berduc ?del complejo Escuela Hogar? y la Juan Carlos Esparza, que recibirá su set en febrero porque no pudo ser entregado ese día.



Sobre esta iniciativa, Masutti contó: "Desde el 2013, junto a los estudiantes del profesorado de Música de 2° Año, llevo adelante dentro de las dos unidades penales de Paraná una práctica docente denominada Proyectos musicales en contextos sociocomunitarios, que se realizan también en otros ámbitos", detalla Uno.



"Como debemos llevar al Penal nuestros instrumentos para poder hacer la práctica, nos propusimos hacer dos cajones peruanos, porque la música tiene que tener percusión", destacó, y mencionó que para poder concretar su fabricación, hicieron una rifa para reunir dinero y recibieron un aporte del área Educación en Contexto de Encierro; además de contar con la ayuda de un músico y un carpintero que forman parte del equipo.



Este fue el puntapié inicial para expandir la propuesta y poder fabricar otros instrumentos más para donar: "Hice una investigación en determinadas escuelas de Paraná, y como vieja maestra de Música idónea de que soy, sé que siempre falta material didáctico. Los compañeros docentes de Música andan con sus valijas recorriendo la ciudad y llevando los instrumentos, y ahí se nos ocurrió armar un proyecto de luthería. Teníamos el recurso humano y a los estudiantes de la práctica, a los de mi parte les tengo toda la confianza para acompañarlos y llevar adelante el proyecto", destacó Masutti.



Ella trabajó ad honorem, pero lograron que tengan una retribución los estudiantes que oficiaron de capacitadores, Nicolás Giacomelli y Alicia González. "De 30.000 pesos que nos dio el Gobierno de la Provincia, la mitad fue para ellos, y con el resto se compraron materiales y alguna que otra herramienta", comentó la docente.



Por otra parte, subrayó: "La decisión fue regalar seis set de instrumentos: cinco a escuelas públicas de la ciudad y una para la UP N° 6, ya que los instrumentos de práctica pertenecen a las dos unidades, pero a veces es un problema llevarlo de una a otra. Tengo dos cajones, un bombo, y me regalaron un teclado". Sobre este punto, agregó: "Si alguien nos regala instrumentos para las prácticas serán agradecidos".



Por último, comentó que al proyecto que llevaron adelante "lo toma la unida penal" y explicó: "Se va a hacer una cooperativa donde los internos podrán tener un espacio de educación-producción, y a la vez generar un recurso económico, ya que se pondrán a la venta los instrumentos fabricados para las escuelas interesadas".