La solidaridad en marcha: las manos solidarias ya se enlazan para ayudar

Correo Argentino trasladó gran cantidad de paquetes de arroz donados por Fedeco

Edgardo Beltramino, de Correo Argentino

Donaciones llegan de Diamante y de las aldeas de la zona

Ya se acerca Once por Todos. Faltan horas, pero ya se palpita que la manos se entrelazan con un objetivo común, ayudar a quién más lo necesita. Esa ayuda ya está llegando a Sal Mayo de Paraná.

Como cada 8 de diciembre, los entrerrianos ya demuestran su decisión de extender una mano a quien más lo necesita. En su 15º edición, la jornada solidaria Once por Todos enlaza las necesidades, anhelos y sueños de la comunidad y las manos solidarias que hacen de este evento, una iniciativa cada vez más grande en la provincia de Entre Ríos.El área Electoral del Correo Argentino y Logística Creativa, la empresa a cargo de la gestión para el transporte de mercaderías, suman su aporte a Once por Todos, la jornada solidaria que se realiza cada 8 de diciembre a beneficio de hospitales, escuelas y ONGs."Hemos estado trasladando ya las donaciones de las escuelas. Creo que mañana domingo estaremos a full. Estoy muy feliz", destacó a Elonce TV,, que está colaborando con Once por Todos.A horas de Once por Todos, llegan también a Sala Mayo, transportadas por Correo Argentino, las donaciones de vecinos y representes de asociaciones de Diamante y las aldeas que se suman una vez más a la jornada solidaria. En varias localidades se han realizado eventos y la comunidad brindó su ayuda.