El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia que el tiempo para este sábado 7 de diciembre la temperatura irá en aumento con el paso de las horas y el cielo estará parcialmente nublado. Habrá poco cambio de temperatura y por el momento el anticipo no muestra tormentas ni chaparrones.



Respecto a los vientos, el SMN anuncia que en Paraná y alrededores no habrá ráfagas pero sí se presentarán vientos de hasta 31 kilómetros por hora, predominantemente del nordeste.



En tanto, este domingo, día en que se realizará la gran muestra de la solidaridad, con Once por Todos, el cielo estará parcialmente nublado, con máximas que irán creciendo: la temperatura más alta se ubicará en 32 grados.