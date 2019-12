Once por Todos: FEDECO donó 400 kilos de arroz

La Federación Entrerriana de Cooperativas se sumó a la 15ª edición de Once por Todos donando 400 kilos de arroz.Daniel Kindebaluc, presidente de FEDECO, expresó aque "es un gusto ser parte de este equipo de trabajo para ayudar a la gente. Formando parte de la comunidad nuestro objetivo no es el de lucro, sino tener una empresa sólida que defienda a los productores pero también que tenga una inserción muy importante"."El desarrollo social de los pueblos del interior funciona mejor en los lugares donde hay cooperativas. Representamos a cooperativas agropecuarias pero hay de otro tipo también. Eso ayuda a mejorar la calidad de vida de la gente", dijo.Asimismo, indicó que "nos sumamos a Once por Todos porque ayudar es importante. En las cooperativas se hace mucho. Estamos para ayudar en todo lo que ponemos"."Nuestro accionar es gremial. En 1913 fueron los primeros pasos. El primer presidente de Coninagro fue de Fedeco también. El cooperativismo en Entre Ríos tiene mucha fuerza y mucha historia. En total tenemos 11 cooperativas afiliadas", agregó.