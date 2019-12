En el Seven de la República juntarán donaciones para Once por Todos

Se realizará el Seven de la República este fin de semana en los complejos El Plumazo y Tortuguitas, de nuestra ciudad. Allí se juntarán donaciones para Once por Todos.



Nelson Di Palma, presidente de la Unión Entrerriana de Rugby, expresó a Elonce TV que "el Seven es el evento más importante y será este sábado y domingo. Vienen equipos de todo el país. Hay dos categorías, una más alta y otra de ascenso. Participan también Uruguay, Paraguay, Chile".



"Este viernes realizamos una reunión de presidentes de uniones, que se desarrolla todos los años en Paraná cuando es ocasión del Seven", comentó.



Aseguró que "este sábado la entrada a la cancha es libre pero invitamos a la gente a ir y llevar una donación para Once por Todos".



Por su parte, Gabriel Travaglini, vicepresidente de la Unión Argentina de Rugby y de Competencias, explicó que "se realizará el Seven este fin de semana y es un evento espectacular. Entre presidentes nos reunimos para debatir cuestiones referentes al desarrollo del rugby y nuestras áreas".



"Hoy estamos trabajando mucho en la seguridad del juego, más que nada por los cambios que se han venido dando, como la velocidad. Como es un juego de impacto hay que prevenir y preparar a los jugadores. Estamos teniendo trabajos con clínicas y capacitaciones de todo nivel: a los entrenadores, médicos, preparadores físicos", contó.



"El rugby es un deporte muy formativo en valores. El rugby femenino viene creciendo, aunque todavía hay que vencer la barrera de lo femenino y masculino", dijo. Elonce.com