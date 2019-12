Ayudar hace Bien: Manos solidarias continúan sumando donaciones a Once por Todos

A solo dos días de la gran fiesta de la solidaridad que se vive cada 8 de diciembre en Paraná, los alumnos de las escuelas de la ciudad continúan haciendo entrega de las donaciones que colectaron."Este año es la tercera vez que cooperamos y estamos entregando zapatillas, ropa en buen estado y guardapolvos", explicó ala directora del nivel primario del Instituto de Enseñanza "Edu-Pro", Andrea Pagnoni."Año tras año colaboramos y nos sumamos a la colecta. El concepto de solidaridad se trabaja diariamente, tanto en las aulas como en las actividades realizan, con mucho interés y responsabilidad", completó el vicedirector de nivel secundario, Beltrán Ibarrola.En tanto, desde la escuela primaria Nº 158 "J. B. Zubiaur", Analía Berlari agradeció en nombre de todo el equipo directivo a cargo de Jorge Metz, la oportunidad de participar del evento solidario. "No hay mejor ejemplo que el hacer y la comunidad colaboró con productos de limpieza y de higiene personal para donar a los abuelos en el hospital Pascual Palma", detalló."Los chicos decían que los abuelos iban a estar felices, esa era nuestra idea, robarles una sonrisa. La solidaridad no es dar lo que nos sobra, sino, compartir lo que tenemos", destacó la docente.Las instituciones que dieron el Sí para sumar su aporte a la movida solidaria, también siguen haciendo entrega de sus donaciones. Tal fue el caso del Sindicato de Luz y Fuerza de Paraná, desde donde colaboraron con alimentos no perecederos."Todas las instituciones sociales, naturalmente, se tienen que sumar a esta gesta solidaria que encaraen la ciudad y ya es una de las actividades anuales en Paraná", resaltó Sergio Menéndez de la comisión directiva de Luz y Fuerza."Desde el sindicato estamos abocados a atender distintas problemáticas, no solo de nuestros afiliados sino de la comunidad en general, haciendo un pequeño y humilde aporte para ayudar a colaborar en estos momentos difíciles que vivimos los argentinos", valoró.En tanto, la Iglesia "La Nueva Alianza", ubicada sobre calle Marangunich 640, también será punto de recepción de donaciones este domingo 8 de diciembre.