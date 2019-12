Dos amigos de la infancia se reencontraron en Paraná tras 60 años sin verse

"Es que la amistad no necesita frecuencia. El amor sí. Pero la amistad y sobre todo la amistad de hermanos, no necesita frecuencias. El amor está lleno de ansiedades, un día ausente puede ser terrible, pero yo tengo tres o cuatro amigos a los que veo una o dos veces al año", afirmaba Jorge Luis Borges en su definición sobre la amistad y el amor.Esa es también la historia de. El reencuentro de dos mejores amigos de la infancia que hace más de 60 años no se veían., donde compartieron juegos y miles de anécdotas, pero la vida los separó y los llevó por caminos distintos.Pero como "la amistad de hermanos, no necesita frecuencias" y es un lazo irrompible, este viernes,. Se trata de, que recorrieron separados, su camino en la vida y ahora, se disponen a pasar varios días juntos en la ciudad de Paraná."Es una gran felicidad la que me da este amigo de la infancia. De chicos jugábamos a las bolitas, a los tejos con tapidas de gaseosas. Son recuerdos que ahora vamos a rememorar, esos momentos tan alegres que hemos pasado", aseguró Oscar aEl reencuentro de estos amigos fue gracias a la conectividad que otorga internet. "Sabía que estaba en Brasil pero no lo podía contactar. Seguí insistiendo y por internet lo localicé en San Pablo", comentó.Oscar hace 20 años se jubiló. Según contó, se desempeñó como jefe de guardia en el hospital San Roque de Paraná."Con mi esposa, que es italiana, nos conocimos en Córdoba, estudiamos y trabajamos varios años en esa provincia. Después fuimos a Campanas, La Rioja, donde fundamos un hospital que le pusieron mi nombre", rememoró el médico jubilado. De acuerdo a lo que contó, se instaló en Paraná, porque en esta ciudad vivían los padres de su compañera de vida.Mario, en tanto, estudió Odontología en Brasil y se consagró como cantor por su interpretación de temas bolivianos, rancheras o música clásica.AnteNos localizamos por grandísima casualidad y para mí es maravilloso".. Y es justo, que al tener unos buenos años, podamos volver a rememorar nuestra infancia", justificó Oscar."Desde el instante que me localizó, soñé con ir a Paraná, de cualquier manera. Mi esposa no me pudo acompañar por cuestiones de trabajo, pero yo me dije `voy cueste lo que cueste´. Y ella me dijo que no iba a aguantar el viaje porque eran muchos días.. `Qué no aguanto´ (le contestó) y me vine., resaltó el odontólogo y cantor que reside en la zona norte de San Pablo, Brasil., porque antes vivíamos en la misma cuadra. Desde niños éramos ultraconocidos y ahora vamos a recordar nuestras peregrinaciones de aquel tiempo", confesó