"Ya somos amigas", dijo la docente fotografiada cuando cuidaba la hija de alumna

La imagen de una profesora de Paraná que cuidó a la hija de una alumna mientras tomaba exámenes, causó impacto en los medios, luego que se viralizara en las redes sociales.Además, se indicó a Elonce que "mientras la profe de Lengua, María Mercados tomaba exámenes orales a sus estudiantes", se hizo cargo de la pequeña Yasira, de 4 años, la cual es hija de una alumna. "Esta profe es una genia", destacó.. También habló del ámbito de las escuelas de jóvenes y adultos. "Ella (por Yasira de 4 años), entró y me pidió caramelos, pero yo no tenía y se me sentó a `upa´ para dibujar. Tenemos confianza, ella, ya agarra mi agenda y mis lapiceras", contó ay estaba acompañando desde temprano a su mamá", señaló.Mercados contó que la madre de la niña, cursa el primer año y no está en su curso, pero la nenita, explicó sobre la situación que se viralizó este miércoles.Sobre la foto que se conoció a través de las redes sociales, la docente contó a, explicó Mercados y dedicó unas palabras a quienes hicieron comentarios sobre la publicación.Al respecto, Mercados dijo que "los padres son los responsables de lo que les pase a los niños en el establecimiento, pero los docentes, no podemos solamente abocarnos a la tarea de educar. Hay que estar atentos a enseñar en valores, enLa docente se refirió a las críticas que se reflejaron en las redes sociales, sobre la seguridad de los menores en las escuelas.y también, sirve para mantener a los estudiantes en la escuela y que finalicen sus estudios que no pudieron concretar en la escuela tradicional", remarcó la profesora."Esta situación que se dio anoche, ocurre seguido porque nuestras estudiantes, necesitan venir con sus niños, porque de otra manera, no podrían estudiar", dijo la profesora Mercados y agregó que "desde hace algunos años, las escuelas de jóvenes y adultos,", sostuvo la docente en diálogo con Elonce TV. Además, ejemplificó que "una de las instituciones, que ya tiene un jardín de este tipo, es la nocturna que funciona en el Complejo Escuela Hogar".En la escuela nocturna de jóvenes y adultos, Nº 144 "Carlos María Onetti", "hay varios niños y otros bebés pequeños quey agregó que "se da la situación de que muchos pequeños andan dando vuelta por la escuela, y particularmente, esta niñita (por Yasira de 4 años) que entró ayer al aula, pero ya somos amigas hace un tiempo", recordó la docente.En referencia a la noticia reflejada por Elonce sobre la foto con la niña, María Mercados sostuvo que "cuando pasa una cuestión como esta, uno se pone muy contenta y me parece muy auspicioso porque da para hablar de la situación. Pese a que algunas personas, comentan en las redes de mala forma,", remarcó la docente.Asimismo, reflexionó que no se puede ignorar la cuestión. "La situación es así, los chicos están y hay que compartir el espacio como una familia. Ella,