Restauran la Catedral de Paraná: Cómo evitarán la invasión de palomas

Sobre la fachada

Palomas y golondrinas

Avanza la restauración de la Catedral Metropolitana de Paraná, registró. Los ingenieros a cargo de los trabajos brindaron precisiones de las tareas que se realizan y explicaron cómo buscan evitar la invasión de palomas y golondrinas sobre la fachada."Avanzamos según los planes, tal vez un poco demorados porque vamos por la primera etapa y también estamos aprendiendo algunos detalles que no conocíamos tanto. Pero se valora mucho lo que estamos haciendo, y eso era lo que queríamos, conseguir la respuesta de la gente y que los medios nos acompañen para darlo a conocer", explicó ael Ing. Samuel Madrid Páez, integrante de la Comisión de Restauración de la Catedral Metropolitana de Paraná."La primera etapa comprende la parte central de la fachada y en lo posible, si conseguimos los recursos, llegar a las dos torres laterales que completan la fachada", indicó el especialista, al tiempo que animó: "Es la primera etapa de una obra más grande que queremos completar con la ayuda de todos"."El tema de las palomas es muy preocupante. Ya se hizo el hidrolavado para el retiro del guano acumulado durante muchos años en las molduras para limpiar y proceder a la preparación de superficie y pintura", indicó el Ing. Raúl Cerini.

"Es la primera vez a lo largo de la historia de la Catedral que se hace un trabajo de reposición y restauración de molduras"

Las puertas laterales

Consultado al especialista cómo evitarán que las aves se posen sobre el frontis de la Catedral, éste detalló: "Para no perjudicarlas y que se reubiquen en otro lugar, probaremos con la colocación de redes y pinches en el frontis, y se incursionará en la posibilidad de colocar un láser que también generará un alejamiento de las aves".Respecto de las golondrinas, que tienen "otras costumbres", Cerini comentó que se recurrió a especialistas en la materia."Se hizo una prueba en un capitel, donde los resultados fueron muy buenos, y en la base del frontis se colocaron las mallas donde no se están posando las aves", agregó."Todo eso requiere de trabajos en altura y colocación de andamios, así que coordinamos la restauración con la colocación", explicó."Las puertas de las iglesias tienen todo un significado", indicó Madrid Páez. De acuerdo a lo que marcó, las de la Catedral están "deterioradas con el paso de los años"."En su momento, se pudo recuperar la puerta central para el año santo y ahora pensamos en cómo recuperar las dos puertas laterales que quedaron sin el cuidado que se le dio a la primera", anunció el ingeniero."No tenemos los elementos y los profesionales que hacen esos trabajos, y todo termina sumando recursos; eso es lo que nos está restringiendo la operación", comentó."Tenemos tres años de obra, con paciencia, esfuerzo y tesón tenemos que lograr los recursos", evaluó.Según comunicó, fue abierta una cuenta especial para interesados en aportar donaciones a la causa. Para mayores datos, consultar a la cuenta de Facebook, Catedral Paraná La primera etapa que contempla la fachada se extenderá hasta la primera quincena de enero, y los integrantes de la Comisión continúan a la búsqueda de recursos para continuar con la segunda etapa que implica las torres. "Los feligreses están colaborando, y gestionamos recursos a nivel provincial", anunció."Esta Catedral se construyó por 18 mil habitantes que había en Paraná en aquella época. Ahora, que somos 200 mil, no podemos dejar caer este símbolo tan importante para ciudad", cerró Madrid Páez.