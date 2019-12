La historia detrás de original propuesta de casamiento en un partido de fútbol

Video: Armó una protesta para pedirle casamiento al novio durante un partido de fútbol

Usando una protesta contra el maltrato animal como excusa, un grupo de personas irrumpió un partido de la Liga Altos del Paracao. Cuando el momento fue oportuno, ella se quitó una máscara y le pidió matrimonio a su pareja. Se trata de Pamela Tinta quien, anillos de por medio, le pidió casamiento a Lucas Colliard."Transcurría el partido normalmente, cuando en un momento, todos miramos que entraba una manifestación. Yo lo tomé como algo natural porque suelen suceder estas cosas, pero cuando ellos se acercaron a mí y empezaron a sacarse las máscaras, descubrí toda la verdad", rememoró ael flamante novio, Lucas Colliard."Después fui atando cabos. Hasta me desconectaron la bobina de arranque del auto para que tenga que ir en otro vehículo", comentó al reconocer que la idea fue "muy original". "No sabía nada, y fue una gran sorpresa", agregó."Mis hijos fueron cómplices, armaron los carteles. Hacemos cosas locas de vez en cuando como familia", reveló aDe acuerdo a lo que anticipó a, la boda tiene fecha para el 25 de enero, y es por un motivo muy especial: "porque el 22 cumplimos 16 años juntos"."Nosotros estamos juntos hace 16 años. Tenemos tres hijos, y como toda pareja, con idas y vueltas, con luchas de las buenas y de las otras", confesó.

"A los cinco minutos de conocerla, le dije que nos íbamos a casar"

"Nos conocimos en el trabajo, los dos éramos mozos. Una vez fui al bar al que trabajaba ella y a los cinco minutos le dije que nos íbamos a casar. Después nos separamos y al tiempo volvimos a encontrarnos.. Ahí nos pusimos de novios, hace ya 16 años", confesó.Al instarlo al novio a dejarle un mensaje a su prometida, éste acotó: "Qué decirle que no le haya dicho. Ella es el amor de mi vida"."Antes de ella tenía una vida simple, sin proyectos, y con ella encontré mi forma de vivir, lo que me hace feliz. Ya me dio tres hijos. La amo, es mi amiga y no veo mi vida sin ella a mi lado", sentenció.