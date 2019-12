La solidaridad desde la escuela Santa Fe: la comunidad sumó sus donaciones

Como desde hace quince años, el próximo 8 de Diciembre en la Sala Mayo del puerto de la capital entrerriana se vivirá algo más que once horas solidarias de transmisión en vivo por Elonce TV, en la que se reciben donaciones para los hospitales, escuelas y entidades de diferentes ciudades de la provincia.Muchas manos se unen y aportan su granito de arena para que la solidaridad "sea cada vez más grande".puso relevancia en que "se juntó mucha cantidad de ropa, se brindaron elementos de limpieza para la escuela. Hubo muy buena convocatoria. En pocos días se juntó un montón de cajas y bolsas con donaciones"., por su parte dijo que se impondrán un nuevo desafío: "El año que viene tenemos que llenar un camión, no una camioneta. La gente, cada vez más debe tomar conciencia que ¡Ayudar hace bien!".. Este año no fue la excepción y ya está movilizado para recolectar la solidaridad. ", creemos que como todos los años este 8 de diciembre será una fiesta y los galpones del puerto estarán llenos una vez más", puso relevancia.Con este esfuerzo que hace la gente de la ciudad y que se ha ido sumando de todos los alrededores, el prójimo que necesita sabe que hay una institución que nuclea para organizar esta colecta y que esa ayuda llega a la gente", destacó asimismo Ruberto. Acotó que "si todos ponemos un poquito, la solidaridad se hace más grande".