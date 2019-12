El Sindicato de Empleados de Comercio se suma una vez más a Once por Todos. Colaborarán entregando donaciones de ropa, elementos de higiene y otras cosas que son necesarias para los beneficiarios.Daniel Ruberto, titular del gremio, expresó aque "siempre hablamos con la cooperadora del Hospital de Niños San Roque o la del Hospital San Martín, porque en un principio eran los dos beneficiarios cuando arrancó Once por Todos. Siempre les llevamos cosas, en algún momento les compramos relojes porque nos pidieron. Ahora nos preparamos para este domingo volver a colaborar"."Nosotros no hacemos colecta entre afiliados, llevamos directamente las cosas que nos piden y las donamos en Sala Mayo", dijo.Asimismo, aseguró "que toda la ciudad se ponga a colaborar con los que menos tienen, los que más necesitan, es muy bueno. Los Hospitales San Roque y San Martín son de referencia en la provincia, viene gente de todas partes de Entre Ríos a atenderse. A veces hay tratamientos largos, vienen madres, padres, familias completas a acompañar al familiar enfermo y necesitan ropa, jabón, toallas, dónde alojarse"."Las cooperadoras hacen una tarea muy loable apoyando a las familias de personas que están enfermas", agregó.Expresó que "nuestro sindicato tiene el lema de la solidaridad, porque cada empleado de comercio aporta un porcentaje de su sueldo para que podamos tener farmacia, un camping, edificio con consultorios odontológicos propios. La solidaridad es eso, aportar un granito de arena para cuando uno necesite otros aporten por uno"."La solidaridad es un concepto que debe estar muy arraigado en nuestro país porque somos un país rico, con territorio inmenso pero hay gran cantidad de pobres", finalizó.