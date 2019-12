Prefectura confirmó que no se habilitarán las playas de Paraná

Sociedad Prefectura Paraná brindó recomendaciones para navegantes ante la bajante del río

La bajante que se registra el Paraná, posa la vista sobre las playas municipales de la capital entrerriana. Si finalmente, serán o no habilitadas para el disfrute de los vecinos y visitantes que se acerquen a la ciudad."El río Paraná se encuentra 1.40 metros en bajante a la altura del puerto local. Y en diez días llegaría a 1.20 metros, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional del Agua", confirmó ael jefe de Prefectura Paraná, Eduardo Esquivel., la dependencia Paraná de la Prefectura Naval Argentina, adoptará un operativo de seguridad en su jurisdicción, que abarca geográficamente desde el kilómetro 570, (Inmediaciones Paraje "La Jaula") y el kilómetro 676 (Puerto Piragua), ambas márgenes del Río Paraná.", explicaron desde la Prefectura.Atento al registro de las altas temperaturas reinantes, y con la finalidad de contribuir al establecimiento de medidas de seguridad preventivas,situados en las costas del río Paraná:Por otra parte, la Prefectura aclaró que no habilitarán los balnearios de la capital entrerriana. "En vista la bajante que experimenta el rio Paraná y habiendo tomado contacto con las autoridades Municipales, es importante destacar que,", confirmó la Prefectura.Además, aclaró que "no cuentan con la infraestructura, y en algunos casos,", remarcó la dependencia de la fuerza náutica nacional.Al respecto de los balnearios de Paraná, la Prefectura informó que".Y en ese sentido, estimó: "Se tuviéramos una altura mayor, la playa seria la ideal porque el bañista tendría más margen para meterse dentro del margen que se establece juntamente con los guardavidas".En la oportunidad, el prefecto hizo especial hincapié para "no meterse a los lugares que no están habilitados, porque justamente para la habilitación, junto a los municipios, se hace un análisis previo de las profundidades del lugar, de las corrientes"."Los bancos de arena no están habilitados, porque nunca se sabe si existe un pozo cercano al banco de arena", recalcó, al tiempo que advirtió: "Bajan a querer refrescarse y no se dan cuenta de los peligros que uno corre al introducirse al agua".Consultado a Esquivel respecto de la habilitación de las playas de Villa Urquiza, esto comentó que mantuvo reuniones con las autoridades del municipio, las que asumen después del 10. "Hay una intención de habilitar las playas y establecer las medidas de seguridad para recordarlas a través de carteles inclusive en aquellos lugares que existen bajadas de forma natural donde no hay un control", explicó.Y en ese sentido, comunicó: "Se colocarán carteles indicadores sobre aquellos lugares de bajada natural para embarcaciones cuáles son las medidas de seguridad que debe tener aquel que saldrá a navegar".