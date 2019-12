"En el hospital se aprende a valorar lo que tenemos", reflexionó el doctor Paz

En el Día del Médico, el doctor Víctor Paz, jefe de Cirugía del Hospital San Roque puso de relieve la importancia de la salud pública y destacó el rol de los profesionales que trabajan en nosocomios rurales o del interior de la provincia.En diálogo con, resaltó la cantidad de "profesionales excelentes" que hay en la ciudad y admitió que "para nosotros es un día más, no podemos festejarlo como corresponde".Recordó que "mi papá era médico. Uno se inclinó por la parte de cirugía" e instó a que "no perdamos el respeto hacia nuestros colegas, la humildad, saber nuestras limitaciones, consultar y tener siempre como base la salud pública, en la cual siempre tenemos que brindarnos".Destacó que en el hospital "uno brinda mucho a la gente humilde. El médico tiene que tratar a todas las personas de la misma manera" con "cariño a los chicos y las madres, porque ellas perciben el respeto y cariño de los profesionales".Paz indicó que "más allá de la actividad quirúrgica, también nos afectan los problemas familiares de las personas, por lo que la actividad del médico cumple también en el hospital un rol social"."Nuestra actividad es siempre muy intensa. Quiero saludar a todos mis colegas, fundamentalmente a los médicos que se brindan igual que nosotros y que están en un lugar lejano, o en un hospital del interior, que a veces están solos y tienen que afrontar situaciones difíciles. Esas personas dedican su tiempo a la parte pública", enfatizó.Enseguida el cirujano reflexionó: "Nos vivimos quejando de cosas de todos los días, nos amargamos por problemas solucionables y no valoramos lo que tenemos. Cuando uno está en el hospital, aprende a valorarlo. Viendo el sufrimiento de los chicos y su entorno familiar, sabemos que a nuestros problemas tenemos que darles cierto lugar y que hay gente que tiene más problemas que nosotros y más cuando se trata de chicos. Lo que uno tiene, sea poco o mucho, es más que todo lo que uno ve en este contexto".Además, subrayó que "al chico hay que tratarlo como si fuera nuestro hijo, para darle todo lo que está a nuestro alcance. Eso nos ayuda a actuar y a tratar de equivocarnos lo menos posible. Hay que amar la profesión y darle valores".Finalmente, saludó "a toda la gente que nos permite ser médicos, como el mucamo, instrumentadoras, enfermeros" y demás colaboradores en el sistema de salud.