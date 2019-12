Asamblea extraordinaria de Suoyem: no harán medidas de fuerza

Recordemos que el Suoyem rechazó el aumento salarial que ofreció el Ejecutivo. Este lunes se realizó una asamblea extraordinaria para decidir qué medidas seguir. Por decisión "unánime" se resolvió "no realizar medidas de fuerza", indicó a Elonce TV, el secretario general del SUOYEM, Jorge Brocado.



"Se optó por abrir una puerta de diálogo con la nueva gestión, para ver cómo avanzamos, principalmente en paritarias y el tema de contratados, además de todo lo que venimos reclamando desde agosto en adelante;: parque automotor, herramientas, elementos de seguridad y demás", dijo.



De la misma manera puntualizó que garantizan "el servicio de recolección porque tampoco queremos molestar al contribuyente".



"Veremos la nueva gestión cómo encara la problemática del municipio y cómo se encuentra también, porque no le vamos a echar la culpa al intendente entrante, de los contratados y de todos los reclamos que tenemos", puso relevancia.



Asimismo afirmó: "En 2019, los contratos están observados por el Tribunal de Cuentas, vamos a seguir los pasos legales como corresponde, porque nosotros decimos que están mal despedidos, que no son contratos de 2019, que vienen de años anteriores, por lo que se tendrá que rever, tendremos que sentarnos con el Ejecutivo y analizar caso por caso".



En tanto, el representante legal del Suoyem, doctor Marcelo Franco, apuntó que se puso a disposición de la asamblea "todas las medidas que se han venido realizando en cuanto a los reclamos, tanto ante el municipio como en Secretaría de Trabajo y las denuncias que fueron de público conocimiento, de los vecinos y que la municipalidad realizó en contra de este gremio. Se le puso todo esto en consideración de la asamblea para analizar cuáles eran los pasos a seguir. Con buen tino, la asamblea tomó la decisión de no realizar medidas de acción directa, en este punto en el cual nos encontramos".