Once por Todos: Reunión organizativa en la Facultad de Ciencias Económicas

Se realizó una nueva reunión organizativa de Once por Todos. Esta vez se trataron cuestiones vinculadas a la organización y distribución de donaciones en la Sala Mayo, como así también la seguridad durante la jornada solidaria de este domingo 8 de diciembre.Claudia Luero, informó aque "están desde los reservistas hasta la gente que tiene a cargo la custodia de la zona, como Prefectura Naval y Comisaría Octava. Queremos que todo transite con la mayor de las seguridades. Este lunes nos reunimos por eso, para ver cómo nos complementamos, cómo trabajamos, cómo nos cuidamos y hacemos que todo se desarrolle bien y armoniosamente".Prefectura, indicó que "custodiaremos la Sala Mayo porque habrá gran cantidad de donaciones. Esperemos que salga todo bien. Aún no sabemos cuántos efectivos estarán apostados allí pero lo estamos organizando".Comisaría Octava, Julián Bevilacqua, señaló que "estuvimos presentes en la reunión para coordinar los detalles de lo que va a ser la seguridad el 8 de diciembre, en Once por Todos. Queremos que salga todo bien".Scouts: "ayudar hace bien y estamos para que todo salga como se debe. Estaremos en el pasa manos para que lleguen las donaciones a la Sala Mayo. Nuestro servicio es para ayudar a los que menos tienen y queremos dar nuestro siempre listos. Tenemos mucha expectativa, estamos con muchas ganas de ayudar y queremos que salga todo bien".Brenda, organizadora de sala, remarcó que "me toca estar en la parte de la organización dentro de la Sala Mayo. Las donaciones que llegan con el pasa manos la vamos organizando en distintos sectores".Stefanía, organizadora de sala, dijo que "recibimos las donaciones, las distribuimos en diferentes sectores para que llegue a todos los beneficiarios de igual forma. Es importante que la gente etiquete las donaciones".Mariano, de la Facultad de Ciencias Económicos, manifestó que "hacemos separación y conteo de pañales para distribuir a la noche entre los beneficiarios".