Una vivienda se prendió fuego por un cortocircuito y la familia "perdió todo"

La familia está compuesta por dos adultos y siete menores, de quince años, doce, diez, siete, cinco, tres y un año. Todos resultaron ilesos."El fuego agarró en la parte de atrás por un cortocircuito. Enseguida tomó todo el fuego. Los vecinos los ayudaron a sacar los nenes y la garrafa. Lo demás se quemó todo", mencionó aMaría Luisa Gauna. vecina de Mara.De la misma manera dijo que "se quedaron sin nada, Mara perdió las camas, frazadas, muebles".Los vecinos convocaron a la solidaridad a la comunidad de Paraná solicitando ayuda para esta familia, con alimentos, ropa, muebles.A la mamá de los nenes "la llevaron al hospital porque sacó los nenes y ya no pudo entrar más, quería sacar los documentos, pero no pudo, porque sufrió inhalación de humo", aportó. Producto de esto, a la mujer "la llevaron al hospital porque no podía respirar bien".La familia permanece en el SUM del barrio San Jorge, por lo que se solicita, a fin de donar elementos para los integrantes de la misma, concurrir a ese lugar. O telefónicamente, comunicándose al teléfono 343- 4704283 (teléfono de Mara).