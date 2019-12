Ayudar hace bien: Supermercadistas chinos vuelven a sumarse a Once por Todos

Ayudar hace bien

Los beneficiarios

La 15º edición de la jornada solidaria Once Por Todos se acerca y muchos quieren sumar su ayuda. Se trata de las once horas solidarias donde se reciben donaciones para hospitales, escuelas y entidades de nueve localidades entrerrianas. A pocos días del evento que se realizará este domingo en la zona del Puerto de la capital entrerriana, las vecinales, los clubes, los voluntarios, entidades y muchos sectores de la sociedad trabajan en los detalles, de lo que es la muestra de solidaridad más importante de la provincia.En esta 15º edición de la jornada solidaria, vuelve a sumarse la Cámara de Supermercadistas Chinos en Paraná. Con la ayuda solidaria buscan integrarse en la ayuda a la comunidad que hace años, los recibió.Se trata de 26 supermercados y un restaurante, los que aportarán la donación de diferentes alimentos para los beneficiarios de la jornada solidaria de Paraná."Vamos a aportar 450 unidades de fideos, 450 unidades de harina, 120 unidades de leche Larga Vida, 200 unidades de azúcar, 360 unidades de budín y 200 unidades de arroz", detalló a, Jeronimo Ke, presidente de la Cámara de Supermercados Chinos de ParanáEn la oportunidad, el supermercadista manifestó por qué la solidaridad es el factor que acerca las fronteras. "Si a nosotros nos pasa algo, quizás también necesitemos que nos ayuden".Es importante que aquellas manos que aportan su granito de arena sepan quiénes son todos y cada uno de los beneficiarios de esa ayuda, de ese pañal, de ese litro de leche, de ese par de zapatillas, de esa remera que llenarán las bolsas que contienen la solidaridad de los vecinos.Los hospitales beneficiarios, a través de sus Voluntariados y/o Cooperadoras son: Hospital "San Martín" de Paraná; Hospital materno infantil "San Roque" de Paraná; Hospital de día "Pascual Palma" de Paraná; Hospital "9 de Julio" de La Paz; Hospital "Santa Elena" de Santa Elena; Hospital "General Francisco Ramírez" de Feliciano; Hospital "San Miguel" de Bovril; y Hospital "Lister" de Seguí.Mientras que las ONG's son las siguientes: "Suma de Voluntades" y Fundación Casa Lázaro,En tanto que los Centros Integradores Comunitarios de las zonas rurales son el de Yeso Oeste, Departamento La Paz; el de Estación Raíces, Departamento Villaguay y el de Rincón de Nogoyá, Departamento Victoria.Y las instituciones educativas beneficiarias son Escuela N° 96 "José Manuel Estrada"; Escuela N° 21 "Juan B. Terán"; Escuela N° 207 "Evita" de San Benito; Escuela N° 194 "Filiberto Reula"; Escuela N° 190 "Obispo Gelabert y Crespo"; Escuela N° 198 "Maestro Entrerriano"; Escuela N° 193 "Pedro Edgardo Giachino"; Escuela secundaria Nº 3 "Bazán y Bustos"; Escuela Nº 1 "Blas Pérez Colman" (Complejo Hogar); y Escuela Nº 165 "José de San Martín".En su 15 edición, Once por Todos tiene entre sus objetivos que el patio del complejo hogar Eva Perón se complete con juegos para los niños del nivel inicial de todos los establecimientos que funcionan en el lugar.Para ello, se puso en marcha la movida "Tapitas por Juegos" las cuales serán recicladas por la empresa Quanta y transformadas en elementos de esparcimiento.