Se realiza Seven de la República Femenino: reciben donaciones de Once por Todos

Este fin de semana Paraná recibe a lo mejor del rugby de juego reducido, en este caso, con la cuarta edición del Seven de la República Femenino. En el encuentro se recepcionan donaciones para Once por Todos.



El Seven de la República Femenino se jugará sábado y domingo en el complejo La Tortuguita, con los mejores seleccionados provinciales.



"Participan las mejoras jugadoras de todo el país", puso relevancia a Elonce TV, Andrés Gallino.



Este es "un evento de carácter nacional, con más de 300 jugadoras de las 25 uniones que representan al rugby femenino del país, indicó a Elonce TV,

Rodrigo Zapata Icart, oficial de Desarrollo de la Unión Entrerriana manifestó que se suman a Once por Todos. "Invitamos a todo el público que quiera participar del evento, que pueda traer sus donaciones".