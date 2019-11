Ex contratados se desencadenaron y continuarán con el acampe frente al municipio

Los ex municipales que desde la semana pasada mantenían cortado el tránsito frente a la Municipalidad de Paraná luego de que no le renovaran los contratos, fueron notificados el pasado martes sobre la orden judicial para que el tránsito sea liberado y levantaron el corte, pero continúan con el acampe frente a la Municipalidad de Paraná, en la intersección de calles Urquiza y Corrientes.En ese marco, este viernes en horas del mediodía un grupo de tres mujeres y dos hombres se encadenaron en el primer piso del Palacio Municipal para pedir ser reincorporados a su trabajo.Durante todo el día sostuvieron la medida, pero esta tarde personal policial de Comisaría Segunda se acercó a dialogar con ellos y les pidieron que desistan de lo que estaban haciendo. Por propia voluntad, aceptaron desencadenarse pero aseguran que continuarán con el acampe hasta que tengan una respuesta favorable.Graciela Altamirano, contó aque "trabajaba en el Centro de Capacitación Laboral. Tenía contrato de servicio y se me terminó el 31 de octubre. Tengo una familia, soy cabeza de hogar y no cuento con otro sueldo. Estoy sin nada, quiero seguir trabajando".Mariano Almada, señaló que "trabajaba en Monitoreo. Soy padre de familia, único sostén. Pedimos trabajar, como veníamos haciendo. No teníamos faltas, nada. Venimos, trabajamos. Pedimos que renueven los contratos. El jefe de la Comisaría vino a hablar pacíficamente y decidimos salir por las buenas para no generar más problemas. Estamos bien de salud, nos dieron alimento, agua, todo. Se por portaron muy bien con nosotros".Otra mujer indicó que "estoy acá por mí pero también por todos mis compañeros. Hace ocho días que estamos y ninguna persona se ha acercado a hablar con nosotros. Yo trabajaba en el CIC de Humito, estuve seis meses y se terminó el 31 de octubre. Soy jefa de hogar".Irene Rodríguez, comentó que "se me finalizó el contrato el 29 de octubre. Tengo una nena con tratamientos, problemas de salud, tiene certificado de discapacidad. Vine a hablar y pedir por favor que me renueven el contrato porque necesito seguir con el tratamiento de mi hija, necesito la mutual. Necesito el trabajo, soy la única sostén de la familia"."Estamos esperando al intendente Varisco para que venga a hablar con nosotros. Todos tenemos una historia detrás, en nuestra casa. La mayoría somos todos padres de familia. Nos quedaremos acá plantados esperando que venga a darnos respuesta. Esta lucha seguirá hasta que nos atienda y nos dé una respuesta favorable a nuestro pedido", agregó.