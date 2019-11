Un alumno sufrió "una brutal patada en la nuca" por parte de un compañero

"Gracias a Dios no le pasó nada, está bien"

Al menor de 13 años, que estaba sentado, el otro chico le pegó "una patada en la nuca, por atrás, y mi hermano no tuvo posibilidad de defenderse ante esta situación", mencionó a, Daiana, con profundo enojo.", contó la hermana del chico.Aportó que "gracias Dios no le pasó nada, está bien, pero es muy lamentable que pase esto en una escuela, y más que nada en primer año".(el que le pega la patada en la cabeza), aunque nunca pasó a mayores, como en este caso", relató.De la misma manera, l

Cuando vi el video me dio impotencia, bronca, aunque luego, me dio lástima este chico

Contó que su hermano llegó a su casa "muy enfurecido por no haber podido reaccionar en el momento, y afortunadamente no reaccionó. Dijo que cuando le pegó la patada se quedó sordo, que le dolió mucho el oído y la cabeza. Mi mamá lo llevó al hospital y por ahora, está bien".La familia del adolescente accedió a un video que fue filmado por los mismos compañeros y en el que se puede observar el lamentable y repudiable hecho.". Enseguida aclaró que su hermano "no le dijo nada. No sé por qué lo hizo, no se explicarlo porque yo no reaccionaría así, y mi hermano tampoco", afirmó la hermana del menor agredido.Mencionó queEs más, el chico después que se retira de la escuela, lo siguió amenazando por mensajes de WhatsApp"."Es lamentable que haya ocurrido esto", puso relevancia la joven. Relató que su mamá concurrió a la escuela "para expresar sus molestias en la escuela, habló con la rectora, quedaron en que hay que hacer una nota al CGE, lo que ocurriría el lunes. De acuerdo a la respuesta del CGE, se verá que hacen con este chico, si lo echan de la escuela o lo sancionan".