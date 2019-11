En el Seven de la República Femenino recibirán donaciones de Once por Todos

El Seven, presente en Once por Todos

El primero de los equipos estará compuesto por Angie Montaña (Echagüe); Marianela Schumacher (Rowing); Melina Cornejo (Rowing); María Peralta (Rugby Social La Palmera de Concordia); Ariadna Ávalos (La Palmera); Yanina Ortiz (Echagüe); Antonella Reding (Echagüe); Joselina Bitar (Rowing); Fátima Pezoa (Capibá RC); Abigail Rivero (Echagüe); Rocio Barcos (Don Bosco) y María Emilia González (La Plata RC).El debut de las chicas será el sábado a las 10.20 ante Sur, mientras que luego se medirá con Austral (a las 16.20), indicaPor otra parte, el combinado Juvenil de la UER estará integrado por Micaela Micheloud (Rowing); Guillermina Berdún (La Palmera de Concordia); Leila Castro (Ciclista Unidos de San Salvador); Agustina Locker (Ciclista Unidos); Milagros Roude (Ciclista Unidos); Melanie Elizalde (Cultural de Crespo); Daniela Kinvebaluc (Cultural); Giuliana Velázquez (Cultural); Sol Pérez (Cultural); Valentina Metz (Cultural); Micaela Warnke (Unión de Crespo) y Antonina López (Valentianas RC).Las chicas forman parte de la Zona 6 junto a Oeste de Buenos Aires (sábado a las 10.40) y Austral (a las 16.40).Además de Marcelo Giménez como head coach, el staff técnico de Entre Ríos se completa con Sergio Laporta y Gerardo Virjan (entrenadores), Micaela Galligo (PF), Ileana Fernández (sicóloga), Dolores del Valle (nutricionista), Micaela Álvarez y Karen Gastaldi (managers).El Seven de la República Femenino será centro de recepción de Once por Todos. Las donaciones podrán acercarse durante sábado y domingo, al complejo La Tortuguita.Además, el fin de semana del 7 y 8 de diciembre, habrá posibilidad también de "ser solidarios" en el marco del Seven de la República, certamen masculino.