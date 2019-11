Ex contratados cortan media calzada de la calle frente al Municipio de Paraná

"Nos quedaremos hasta que nos den una respuesta"

Encadenados

Los ex municipales que desde la semana pasada mantenían cortado el tránsito frente a la Municipalidad de Paraná luego de que no le renovaran los contratos, fueron notificados el pasadoEn tanto, este viernes sorpresivamente, volvieron a cortar el tránsito en calle Corrientes este mediodía, frente al edificio comunal, supoDespués de los inconvenientes ocasionados,"El 50% de la calzada está habilitada porque tenemos que ejercer algún tipo de presión para nos atiendan porque nos tienen a cuentos, dilatan la situación y no tenemos tiempo para seguir esperando", justició uno de los manifestantes."Hace ocho días que nos manifestamos con los compañeros que quedaron sin contrato. Pedimos disculpas por los inconvenientes pero tenemos hijos enfermos con leucemia. Ya nos cansamos de tantas mentiras y el intendente está ahí sentado por nosotros que le caminamos la calle", apuntó Sandra, una de las ex contratadas."No tenemos respuesta ni de los concejales, el único que se acercó fue Todo Díaz. Es una vergüenza lo que estamos pasando", denunció. Fue en ese sentido que advirtió: "Al intendente no le interesa nuestra situación, no le preocupa solucionar el conflicto, no piensa en los ciudadanos"."Son dos mil personas las que quedan sin su sueldo en diciembre, sin un plato de comida. Solo pedimos trabajo, porque la ciudad necesita mucho de nuestra mano de obra", argumentó otro.Un grupo de tres mujeres y dos hombres se encadenaron en el primer piso del Palacio Municipal. "Una de ellas tiene a su hija con leucemia y la otra está embarazada", aseguraron a"Esperábamos una respuesta de Varisco desde la mañana, y no la dio. De acá no nos movemos hasta que nos den una respuesta favorable a nuestros pedidos: la renovación de los contratos, que nos den nuestro trabajo de vuelta", explicaron.Una de las encadenadas argumentó que tiene una hija discapacitada. "Él me dejó sin mutual, sin nada, y yo soy el sostén de mi casa", justificó."Ellos en las Fiestas van a tener sus platos de comida, y nosotros qé vamos a comer, ni para fideo hervido", sentenció otra.Cabe recordar que tras levantar por orden judicial el corte de calle, los ex contratados municipales, continuaron con el acampe frente a la Municipalidad de Paraná, sobre calle Corrientes (a la altura del estacionamiento) en el marco de la protesta que encabezan unos 110 autoconvocados por la no renovación de los contratos."Estamos esperando que el intendente se sensibilice y lleguemos a un buen acuerdo para poder regresar a nuestros trabajos", indicó auno de los manifestantes.