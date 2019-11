Municipales pedirán a la nueva gestión "la urgente apertura de paritarias"

Se desarrolló en la Secretaría de Trabajo una nueva audiencia en el marco de los reclamos de los trabajadores municipales. Al respecto, el titular del SUOYEM, Jorge Brocado, dijo a Elonce TV que "rechazamos de plano los ofrecimientos del Ejecutivo. Pedimos la urgente apertura de paritarias con el gobierno que viene, para recuperar el poder adquisitivo que perdimos desde agosto".



"Pedimos una recomposición que equipare a la inflación desde agosto, por lo que no aceptamos el 4 por ciento de octubre y el 4 por ciento de noviembre".

Interrogado sobre la prestación de los servicios, adelantó a este medio que el lunes tendrán una asamblea donde decidirán los pasos a seguir y también las medidas a adoptar "por los compañeros que quedaron en el camino por la caída de contratos. Si no tenemos respuestas tendremos que llevarlo a la Justicia".



Por su parte, ATE aceptó la suba, aunque la declaró insuficiente. "No es un salario ideal, estamos muy por detrás de un salario digno. Vamos a seguir peleando y se lo plantearemos a la nueva gestión", expresó el dirigente de ATE Municipal, Roberto Alarcón.



En tanto, el fiscal municipal, Francisco Avero dijo que "la reunión fue positiva. La negociación seguramente seguirá con las nuevas autoridades. Si bien el incremento fue rechazado por Suoyem, se les depositó el 8 por ciento de mejora. A nadie le vienen mal unos pesos en el bolsillo, por lo que se tomó la decidió unilateral de depositarlo".



Además, garantizó que "el dinero está para el pago del aguinaldo, que seguramente lo abonará la nueva gestión el 15 de diciembre". Finalmente, refirió que no hubo contacto con quienes reclaman frente al municipio, porque "los contratos están vencidos". Elonce.com