Instalaron un lector de patentes en el acceso al Túnel Subfluvial: Cómo funciona

Pusieron en funcionamiento un lector de patentes para vehículos que circulen por el túnel subfluvial Uranga-Silvestre Begnis.Al respecto, el comisario Fabián Altamirano explicó aque "al software lo diseñamos desde la fuerza policial. Hemos puesto cámaras tanto al ingreso como al egreso del Puesto Túnel para verificar las patentes de los vehículos a los fines de establecer si tienen algún pedido de secuestro por robo u otro impedimento".Precisó que "la consulta automática a nuestra base de datos tarda entre dos o tres segundos. Si tiene algún inconveniente, se procede a detenerlo y a hacer el procedimiento que corresponde. Si no se detuviera, se hace un procedimiento con el 911. La semana pasada hicimos uno, cuando detectamos un rodado que tenía pedido de secuestro por robo. No paró y se lo ubicó en Alameda de la Federación. Allí se estableció que había tenido dicho requerimiento, pero que ya estaba con su dueño y que no había llegado el sin efecto. No obstante, ahí nos dimos cuenta que el sistema funciona".Dio cuenta de que "la cámara está a 80 metros del puesto de control. Si surge alguna anomalía, suena una chicharra que da tiempo a poder parar el tránsito y verificar cuál es el auto en cuestión".Informó que además "esto permite hacer una estadística completa de los vehículos que ingresan y egresan de la provincia. La base de datos nuestra queda con todas las filmaciones y fotos de lo que pasa. Esto es también preventivo, porque si ocurre un hecho violento y se sabe que van personas complicadas, se puede dar la alerta temprana o verificar en la base de datos cuándo pasaron. Se pone el dominio y da en forma automática".Finalmente, el comisario expresó que la idea es implementar el sistema en todos los puestos de acceso a la provincia y luego extenderlo a los 20 controles camineros existentes en territorio provincial".