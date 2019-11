Preocupación por seguidilla de arrebatos: El comisario instó a denunciarlos

Vecinos del barrio Santa Lucía, ubicado en la zona sur de Paraná, se reunieron en la noche de este jueves en la sede de la vecinal para plantear a los responsables de la comisaría de la jurisdicción, los hechos de inseguridad de los que han sido víctimas en el último tiempo."El problema es que hace un tiempo, empezó una seguilla de arrebatos. Los vecinos apuntan a una misma persona, la que se traslada en moto y en distintos horarios pero en un lugar fijo, una misma calle", apuntó ala vecinalista Alicia Glausser.Al encomendar a la comisaría decimotercera por "más recorridos", advirtió a la responsabilidad de la Justicia "porque los fiscales brillan por su ausencia, son los que tienen que dar las órdenes y no sabemos ni quiénes son".Por su parte, el subjefe de la comisaría decimotercera, Roberto Rodríguez, comentó que "escuchó los reclamos de vecinos por la seguridad, luminarias y corte de pasto".Indicó, además, que los vecinos advirtieron sobre "eventos que no han sido denunciados, por ende, la comisaría no ha tenido conocimiento de los hechos".Fue en ese sentido que el comisario instó a "comunicar al 911 cuando tienen este tipo de delitos, o denunciar a los que crean sospechosos, para de este modo diagramar los operativos policiales en la zona para evitar y disminuir esta clase de hechos".