Miles de adolescentes que terminan la escuela secundaria se reunieron en la Costanera de la capital entrerriana para festejar el "último día de clases" en ese ciclo educativo. Fuentes policiales indicaron que no hubo mayores inconvenientes en la aglomeración de jóvenes, más allá de alguna "pelea menor".Según la fuerza de seguridad, tuvieron que intervenir en un enfrentamiento que "no pasó a mayores" pese a lo cual hubo una persona demorada.En tanto, por el momento no se informó acerca de adolescentes hospitalizados, como ha ocurrido en otras oportunidades, producto de la ingesta de bebidas alcohólicas.