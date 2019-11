Once por Todos: "Ayudar es un momento de inmensa felicidad"

Once por Todos se prepara para vivir una nueva edición, la 15º, y cada día son más las manos que se suman que colaborar y ser parte de esta jornada solidaria el próximo 8 de Diciembre en la Sala Mayo del Puerto Nuevo de la ciudad de Paraná.Laura Chivel, Gerente de la sucursal Carrefour de calle San Juan 609, indicó que "hace varios años que venimos colaborando para esta jornada solidaria y está bueno sumarnos nuevamente".Tras ello, explicó que "designamos un espacio, detrás de la línea de cajas, donde tenemos un canasto donde los clientes que hacen sus compras pueden ir dejando su donación, que puede ser un paquete de arroz, de fideos, de pañales"."Todos los años se llena el canasto, esperemos que este año nuevamente lo podamos lograr", dijo Chivel y dio cuenta que el canasto se puso a disposición este jueves y estará disponible hasta el 8 de diciembre."La radio es servicio y a través de ello comunica, entretiene y se solidariza", expresó la locutora Fernanda Dambrine y agregó: "Con inmensa alegría y como lo hace desde varios años, LT 14 promociona la jornada solidaria" Once por Todos.En tal sentido, opinó que "este Ayudar hace Bien", que es el slogan que identifica a la jornada solidaria de Canal Once, "es más complejo y más completo, no es solo que hace bien al otro, ayudar hace bien a uno mismo y el dar y el recibir es fabuloso. Cuando uno da, tiene que estar contento de estar en ese lado, de poder dar a quien lo necesita y dar lo que el otro necesita y Canal Once lo viene haciendo con un amor e intensidad que toda la población lo percibe y lo recibe"."El ayudar es un momento de inmensa felicidad, no sólo hace bien sino que da plena felicidad", concluyó la locutora y mencionó que en la radio, ubicada en Alameda de la Federación 126, se estarán recibiendo donaciones.