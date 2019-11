Personas trans acudieron a la Justicia por la caída de contratos municipales

Un grupo de seis personas trans presentó un amparo judicial contra la Municipalidad de Paraná por la no renovación de los contratos que habían sido firmados en el marco de un relevamiento que se hizo de la población trans en la ciudad."Presentamos un amparo porque nosotras venimos trabajando por un avance en la inclusión a las personas trans para acceder a lo laboral que por muchos años se nos ha negado. Fue como una reparación histórica que logramos concretar para nuestra comunidad, y que hoy se nos vuelva a dejar sin contratos, es muy feo para nosotras", argumentó Quiroga a"Nos basamos en el principio de progresividad, el que según tratados internacionales, indica que si se logra un avance en cuanto a los derechos obtenidos por las minorías, los Estados no pueden retroceder sobre esos derechos", justificó la trans."No podemos permitir un retroceso a los avances que venimos dando en lo que es la lucha por la inclusión", sentenció, al tiempo que explicó: "Somos seis personas trans que desde 2018 veníamos trabajando en Desarrollo Social para hacer el relevamiento de personas travestis y trans, y que fue avalado por Nación"."La única entrada económica que tienen las compañeras es salir a prostituirse y no queremos eso para ninguna de nosotras, sino, que cada una tenga el derecho a decidir qué quiere hacer", argumentó Quiroga.

"Apelamos a que se nos reincorpore a la planta municipal"

Se recordará que hacia febrero de 2017, para el Relevamiento de la Población Trans, la Municipalidad de Paraná suscribió un Convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, cuyo objeto fue "recabar información sobre ese colectivo y, de esta manera, conocer sus condiciones de vida y sus características sociodemográficas". En el convenio se estipuló que las personas trans sean contratadas bajo la modalidad excepcional de pago único por la suma de 10 mil pesos a cada una.Mientras que el 25 de febrero de 2019, la Municipalidad de Paraná realizó, por decreto, la contratación bajo la modalidad de contrato de locación de servicio de seis personas del colectivo trans.El colectivo, se adjudica además, la presentación del proyecto de Ordenanza de "Inclusión Integral y de Acciones de Reparación a Personas Travestis y Trans de la Ciudad de Paraná"."No ingresamos por una política de campaña, sino por una cuestión de derecho, de reparación, por una voluntad del municipio por políticas públicas de inclusión y porque el 27 de junio se aprobó la ordenanza", justificó Vanesa Bello."Los contratos vencieron el 31 de octubre y el 1º de noviembre nos enteramos que no iban a volver a incorporarnos", rememoró Vanesa Bello. Y según aclaró, "previo al amparo judicial, buscamos otras vías por intermedio del INADI y la Defensoría del Pueblo. Pero desde la comuna presentaron un listado de 403 personas cuya recontratación había quedado sin efecto".El amparo judicial que presentó el colectivo trans quedó en manos del Dr. Pablo Barbirotto.