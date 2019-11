Desde el martes inscriben para las actividades de verano en Parque Berduc

Habrá cupos para las colonias de vacaciones

El martes inician las inscripciones para las. Habrá desde colonia de vacaciones para niños, hasta cursos de natación y clases de aquaeróbic para jóvenes y adultos.. Por la mañana, habrá, y por la tarde,", comunicó ala responsable de Berduc Berduc, Silvia Michoud.Según indicó, "para los niños, los padres o el adulto responsable que los inscriba debe presentar el DNI y un certificado médico que indique que está apto para hacer actividades físicas en el agua". Los horarios de inscripción serán, por la mañana, desde las 8hs, y por la tarde, desde las 14hs., anunció, al tiempo que agregó: "Todavía no están definidos los horarios pero podrían ser de 8 a 12hs y de 14 a 18hs"."Habrá hasta 30 niños por grupos diferenciados por edades cronológicas para las colonias de vacaciones", anunció la responsable del Berduc.Mientras que, "los grupos de natación y aquaeróbic serán por edades, de 13 a 18 años un grupo, y más de 18 años, jóvenes y adultos en otro grupo"., indicó."Debido a la situación económica en general, se redujeron las horas de las actividades que estaban disponibles para el verano y nos vimos obligados a ajustar los cupos tanto para las colonias, como para los cursos de natación y las clases de aquaeróbic", explicó Michoud.Y en ese sentido, detalló: "Para la colonia tenemos disponibles 140 horas y las distribuimos entre cuatro profesores porque este año se hará hincapié en las clases de natación y los juegos con los profes de Educación Física".. Será de 100 pesos pero el que no pueda, no se le exigirá", cerró.