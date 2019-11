Sabbioni: "La recolección de basura es prácticamente normal, salvo excepciones"

, aclaró a, el director del Centro de Integraciones de los Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, Roberto Sabbioni.Fue tras el reclamo de vecinos por la falta del servicio y la respuesta de trabajadores municipales, quienes aseguraron que no cuentan con los vehículos necesarios para realizar la tarea.", comunicó el funcionario municipal.Y en ese sentido apuntó a "quiénes son los responsables que dicen determinadas cuestiones, respecto que no pueden hacer la recolección de la basura"."En este momento no hay motivos para no hacer la recolección de residuos. Los teléfonos están a disposición para que cada vecino reclame", dijo Sabbioni.Apuntó a "una responsabilidad compartida" junto a los directores de las unidades municipales. Y en esa línea, marcó: "No nos hacemos cargo de las declaraciones de quienes no son directivos municipales, o con quien ponemos como responsables de cada área".El funcionario municipal apuntó a ", lo que hace que quienes arreglan las unidades no les quede registrado la deuda o como fuera el arreglo". Y continuó: "Eso va retrasando pero es el área de Economía la que tiene que encargarse de solucionarlo para que puedan trabajar".Al insistir en "la falta de presupuesto", Sabbioni acotó que "si no se puede pagar.. porque a la empresa también le tiene que quedar acreditado que ellos lo arreglaron"., agregó.Finalmente, apuntó a la responsabilidad de los vecinos. "Donde no hay contenedores se arman basurales. Por ejemplo, en calle Rondeau, tiran cajas y las bolsas alrededor del contenedor repleto de basura. Además, pescaderías y pollerías tiran los menudos en los lugares que no corresponden y lógicamente se forma una pudrición total"."Faltan 1500 contenedores que han sido robados o quemados. Y económicamente no pudieron ser repuestos pero durante nuestra gestión compramos bastantes y se dispusieron a las vecinales", cerró.