Juventud de UPCN se suma a Once por Todos y preparan festival solidario

La Juventud de UPCN se prepara para Once por Todos. Este miércoles estuvieron pintando pasacalles y carteles pero también hablaron acerca de una propuesta solidaria.Eugenia, indicó aque "haremos una actividad este viernes y la llamamos Plaza Solidaria. Será en plaza Carbó a las 18. Daremos inicio a lo que es la colecta, con bandas, feria gastronómica, en donde recibiremos donaciones para Once por Todos".Desiré, por su parte, manifestó que "es la primera vez que participamos y estamos siempre dispuestos a hacer un evento solidario. Habrá grupos de cumbia tocando, son afiliados y se acercaron a colaborar. Habrá un espacio de micrófono abierto para que cualquier persona pase y muestre lo que hace".Recolectarán "alimentos no perecederos que estarán destinados a merenderos. Juntaremos galletitas, leche en polvo, mermeladas, dulce de leche o lo que deseen y crean conveniente".