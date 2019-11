Pulseras de la Fiesta de Disfraces: Largas filas por el reembolso del saldo

Cronograma de gestión de reembolsos

La 21º edición de la Fiesta de Disfraces que se vivió el pasado 17 de noviembre en Paraná, y este año, se implementó el novedoso sistema "FDD Cashless".Se trató de una pulsera electrónica que funcionó como la entrada al evento y como medio de pago en el interior de la fiesta.Es decir, quien deseaba comprar comida o bebida debía tener crédito cargado en la pulsera, ya que no se aceptó dinero efectivo en ningún punto gastronómico o barra.De esta manera, quienes no gastaron todo el crédito cargado en el sistema "FDD Cashless" cuentan con formas de solicitar el reembolso del dinero que no llegaron a gastar.El reembolso de dinero a quienes cargaron la pulsera de manera online, a través de la web Cashless, estaban habilitados a pedir reembolso por el mismo medio a partir del 19 de noviembre a las 10hs y hasta el viernes 29 de noviembre.En tanto, quienes cargaron saldo en los puntos de venta físicos o en los puntos de recarga ubicados en el interior del predio, comenzaron aDicho procedimiento, se podía hacer en las boleterías habilitadas en Paraná y en Santa Fe.Sobre calle Santiago del Estero 360 (Club Ciclista) - Lunes a viernes de 10 a 14hs.Sobre calle Tucumán 2443 - Lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20hs.De esta forma, muchos jóvenes que asistieron a la Fiesta de Disfraces, formaron largas colas desde este lunes,y manifestaron que llevaban más de una pulsera para obtener el reembolso del dinero.