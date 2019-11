Salió de Paraná como mochilero y triunfa en Colombia con el asado argentino

Hace cuatro años, Nelson Sosa decidió hacer su valija, dejar Paraná, la ciudad que lo vio nacer, y viajar para conocer nuevos lugares y culturas.Luego de recorrer kilómetros y kilómetros, decidió quedarse en Medellín, Colombia, y hacer un proyecto gastronómico con el asado argentino como protagonista principal "y para que la gente de allá pruebe algo diferente".En diálogo con, el joven paranaense contó que empezó "con un parrilla chiquita en un parque de Medellín. Le mostraba a la gente cómo se hacía un costillar completo, que allá no lo hacen y eso llamó la atención y empezó a gustar"."De a poquito" como él dice, fue progresando y hace seis meses pudo abrir su local llamado. "Gracias a Dios me va muy bien y agregué más comida típica argentina como la milanesa a la napolitana. Tenemos muchos clientes".Viajando, Nelson no sólo encontró su espacio dentro de la gastronomía sino que también el amor lo sorprendió. "Catalina me acompaña a todos lados y me apoya desde que empecé este proyecto; es una persona increíble", dice sobre su novia colombiana.Desde que se fue hace cuatro años, Nelson no había regresado a Paraná y decidió no avisar a su familia de la visita para que todo sea una gran sorpresa. Pero su permanencia en su ciudad natal sólo será por unos días porque en Colombia empieza la temporada alta y hay que aprovechar.Consultado sobre su experiencia en otro país, el joven señaló que "es difícil acostumbrarse a otra cultura, pero con el paso del tiempo te adaptás". Además contó que en Colombia, "no hay universidades ni escuelas públicas. En cuanto a la salud, hay algunos hospitales públicos pero tenés que esperar mucho tiempo para que te atiendan, después todo se paga".