Fracasó la negociación por la caída de contratos de docentes de Escuela de Danza

Fracasó la audiencia que se realizó este miércoles en la sede de la secretaría provincial de Trabajo por la no renovación de contratos a profesoras que prestaban servicio en la Escuela municipal de Danza."No se avanzó en nada. Fue una pérdida de tiempo porque no trajeron lo que se les solicitó, ni los informes, ni el dinero", comunicó aquien se desempeñaba como titular de la Escuela, Prof. Alexia Loskin."Estamos más enojados que antes y con muchísima incertidumbre, lo que nos genera más fuerza para seguir luchando en defensa de la Escuela de Danza", adelantó.Por su parte, la abogada de los profesores, Verónica Fiscback, aseguró que "no hubo una propuesta de parte del municipio, en lo relacionado a la cuestión económica por lo adeudado durante el mes de octubre, ni por el pedido de los instrumentos legales que debe tener la Municipalidad en relación a los vínculos laborales con los trabajadores"."La reunión no fue positiva porque solo presentaron un informe incompleto de Recursos Humanos que da cuenta de supuesta contrataciones con los trabajadores, que jamás fueron firmadas, lo que agrava la situación legal de la Municipalidad porque argumentan la existencia de instrumentos que los trabajadores nunca vieron", explicó la letrada."Este ámbito de diálogo fue dado por cancelado por incumplimientos", sentenció, al tiempo que adelantó que los docentes avanzarán con "acciones legales" para cobrar los meses adeudados.